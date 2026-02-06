İran, Hürremşehr-4 Füzelerini Yeraltı Üssüne Konuşlandırdı - Son Dakika
İran, Hürremşehr-4 Füzelerini Yeraltı Üssüne Konuşlandırdı

06.02.2026 10:17
İran, uzun menzilli Hürremşehr-4 füzelerini yeni açılan yeraltı üssünde sergiledi.

KAHİRE, 6 Şubat (Xinhua) -- İran, en büyük füzelerinden biri olan uzun menzilli balistik füzesi Hürremşehr-4'ü çarşamba günü kullanıma açılan yeraltı füze üssüne konuşlandırdı.

İran'ın yarı resmi Fars Haber Ajansı'nın perşembe günkü haberine göre Hürremşehr-4 füzesi de İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Havacılık ve Uzay Kuvvetleri'ne ait üssün açılışı sırasında sergilenen operasyonel araçlar arasında yer aldı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu'na yakın olan ajans, yaklaşık 2.000 kilometre menzile sahip füzeyi ülkenin gelişmiş orta-uzun menzilli balistik füzelerinden biri diye tanımladı.

Füzenin bir tonun üzerinde patlayıcı yük taşıyabilen savaş başlığının, "İran'da geliştirilen en büyük savaş başlığı konfigürasyonlarından biri" olduğu belirtildi.

İran ile ABD arasında Haziran 2025'te yaşanan ve 12 gün süren çatışma sırasında İran, nükleer tesislerine yönelik saldırılara misilleme olarak İsrail'e Hürremşehr-4 füzeleri fırlatmıştı.

İran ve ABD heyetleri, ABD'nin Ortadoğu'da askeri varlığını artırdığı ve Tahran'ın hazırlıklarını hızlandırdığı bir ortamda cuma günü Umman'ın başkenti Maskat'ta bir araya gelecek.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi perşembe günü sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, "İran, ulusal çıkarlarını güvence altına almak ve diplomasi yoluyla bölgesel barışı korumak için her fırsatı değerlendirecektir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Xinhua

Orta Doğu, Güvenlik, Güncel, İran, Son Dakika

