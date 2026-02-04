İran, İHA'nın Düşürülmesini Açıkladı - Son Dakika
İran, İHA'nın Düşürülmesini Açıkladı

04.02.2026 00:16
İran, Şahid-129 İHA'sının düşürüldüğünü ve keşif görevini yerine getirdiğini bildirdi.

İran medyası, ABD'nin düşürdüğünü açıkladığı Şahid-129 tipi insansız hava aracının (İHA) uluslararası sularda "rutin ve yasal" bir keşif görevi yürüterek görüntüleri üsse başarıyla ilettiğini ve ardından İHA ile iletişimin kesildiğini duyurdu.

İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansının ismi açıklanmayan askeri yetkililere dayandırdığı haberde, Şahid-129 tipi İHA ile uluslararası sularda rutin ve yasal bir keşif görevi yürüttüğü esnada iletişimin kesildiği belirtildi.

İHA'nın görevi sırasında görüntüleri başarıyla üsse ilettiği belirtilirken bağlantı kaybının nedeni konusunda inceleme başlatıldığı ve detayların daha sonra paylaşılacağı ifade edildi.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), "Umman Denizi'nde bulunan USS Abraham Lincoln uçak gemisine yaklaşan İran'a ait bir İHA'nın düşürüldüğünü" duyurmuştu.

Kaynak: AA

Teknoloji, Savunma, Güncel, İran, Son Dakika

