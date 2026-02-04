İran İHA'sı ile İletişim Kesildi

İran, uluslararası sularda Shahed-129 tipi İHA ile rutin keşif, gözetleme ve görüntüleme görevi yürüttüğünü ancak İHA ile iletişimin kesildiğini açıkladı.

İran, Shahed-129 tipi bir İHA'nın uluslararası sularda rutin görevini başarılı bir şekilde yürüterek görevini tamamladığını ancak İHA ile iletişimin kesildiğini açıkladı. İran basınına konuşan İranlı bir kaynak, Shahed-129 tipi insansız hava aracının, uluslararası sularda her zamanki yasal ve rutin görevi kapsamında keşif, gözetleme ve görüntüleme faaliyeti yürüttüğünü ve bunun olağan ve hukuki bir faaliyet olduğunu söyledi.

Söz konusu İHA'nın elde ettiği keşif ve gözetleme görüntülerini başarıyla merkeze aktardığını, ancak bunun ardından iletişimin kesildiğini ifade eden kaynak, "Bu iletişim kesintisinin nedeni şu anda inceleniyor. Konu netlik kazandıktan sonra ayrıntılar kamuoyuyla paylaşılacaktır" ifadelerini kullandı.

ABD, Umman Denizi'nde İran'a ait İHA'yı düşürdü

ABD, ise Umman Denizi'nde İran'a ait İHA'yı düşürmüştü. ABD uçak gemisi Abraham Lincoln'a yaklaşan İran'a ait Shahed-139 insansız hava aracı F-35 tipi savaş uçağı tarafından vurulmuştu.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Sözcüsü Tim Hawkins, "Abraham Lincoln gemisinden kalkan bir F-35C savaş uçağı, kendini savunmak, uçak gemisini ve gemideki personeli korumak için İran'a ait insansız hava aracını düşürdü" demişti. - TAHRAN