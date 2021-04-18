İran'ın güneybatısında 5,9 büyüklüğünde deprem - Son Dakika

İran'ın güneybatısındaki Buşehr eyaletinde 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezinden yapılan yazılı açıklamaya göre, merkez üssü eyalete bağlı Guneve ilçesi olan deprem, yerel saatle 11: 11'de kaydedildi.

Deprem sonucu ilk belirlemelere göre 1 kişinin yaralandığı, bazı evlerin de hasar gördüğü açıklandı.

Yerin 10 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirilen depremin ardından, aynı yerde en büyüğü 4,5 olmak üzere 7 artçı deprem meydana geldiği belirtildi.