İran, İsrail’in Beyt Şemeş kentini vurdu: 12 yaralı

İran'ın İsrail'e misilleme saldırıları sürüyor.
Acil yardım servisi Kızıl Davud Yıldızı ekipleri Yedioth Ahronot gazetesine, Beyt Şemeş yakınlarındaki Eştaol kasabasına isabet eden füze nedeniyle bazı evlerin hasara uğradığını ve ekiplerin bölgeye doğru yola çıktığını aktardı. Yerel basın ise 10 ev ve onlarca araçta hasar meydana geldiğini, 12 kişinin de yaralandığını duyurdu.
Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde ise Beyt Şemeş bölgesindeki yerleşime doğrudan isabetin ardından ormanlık bir alanda dumanların yükseldiği görüldü. Bölgede meydana gelen hasarın boyutu da kameraya yansıdı.
İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı. İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi. ABD-İsrail saldırılarında, eski İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.
