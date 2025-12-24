İran, Kaçak Akaryakıt Taşıyan Tankere El Koydu

İran, Basra Körfezi'nde 4 milyon litreden fazla kaçak akaryakıt taşıdığı gerekçesiyle bir petrol tankerine el koydu.

İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansına göre, Devrim Muhafızları Ordusu, akaryakıt kaçakçılığı yapıldığı gerekçesiyle Basra Körfezi'nde bir tankere İran kara sularından ayrılmak üzereyken müdahale etti.

Tankerin 4 milyon litreden fazla kaçak akaryakıt taşıdığı ve yabancı uyruklu 16 kişilik mürettebatının gözaltına alındığı bildirildi.

Mürettebatın uyruğu hakkında bilgi verilmezken, yakıtının boşaltılması için tankerin limana çekildiği belirtildi.