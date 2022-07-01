İran: Karadeniz'de oluşturulacak tahıl koridoruna katkı sağlamaya hazırız - Son Dakika
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İran: Karadeniz'de oluşturulacak tahıl koridoruna katkı sağlamaya hazırız

01.07.2022 10:58
İran: Karadeniz'de oluşturulacak tahıl koridoruna katkı sağlamaya hazırız

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Karadeniz'de oluşturulacak güvenli tahıl koridoru anlaşmasına katkı sağlamaya hazır olduklarını söyledi.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Karadeniz'de oluşturulacak güvenli tahıl koridoru anlaşmasına katkı sağlamaya hazır olduklarını söyledi.

İran Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Abdullahiyan ile Ukraynalı mevkidaşı Dmitro Kuleba, ikili ilişkiler ve uluslararası gelişmeler hakkında bir telefon görüşmesi yaptı.

Abdullahiyan, görüşmede İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında 29 Haziran'da yapılan görüşmeye işaret ederek, ülkesinin Ukrayna'daki savaşa karşı duruşu ve savaştan kaçınmanın gerekliliği konusundaki tutumunu yinelediğini ifade etti.

İran'ın Ukrayna'daki savaşı durdurmak için diplomatik çözüme katkıda bulunmaya hazır olduğunu dile getiren Abdullahiyan, "Krizin köklerine dikkati çekerken savaşa başvurulmasına karşı olduğumuzu ve savaşı sorunları çözmek için uygun bir yöntem olarak görmediğimizi en baştan deklare ettik." dedi.

İran ile Ukrayna arasındaki ilişkilerin daima dostluk, saygı, karşılıklı çıkarlar ve iş birliği çerçevesinde sürdürüldüğünü belirten Abdullahiyan, "Karadeniz'de tahıl taşıma koridoru açılması için yapılacak bir anlaşmaya katkı sağlamaya hazırız." ifadelerini kullandı.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba ise ülkesine yönelik savaşa muhalefetinden dolayı İran'a teşekkür ederken Kiev hükümetinin savaşı sona erdirmek için her türlü yardım ve siyasi desteği almaya hazır olduğunu kaydetti.

Tarım ve tahıl konusu dahil olmak üzere ikili ilişkilerin çok yönlü genişlemesine hazır olduklarını belirten Kuleba, Tahran ve Kiev arasındaki yapıcı ilişkilerin geliştirilmesi için diyaloğun devamının önemine işaret etti.

Ülkesindeki savaşla ilgili son gelişmeleri de İranlı mevkidaşıyla paylaşan Kuleba, Rusya ile muhtemel müzakereler için şartların zor olduğunu söyledi.

Görüşme sonunda Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, mevkidaşını Kiev'e davet ederken Abdullahiyan da Kuleba'yı Tahran'a davet etti.

Dünyanın en büyük tahıl üreticileri Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın gıda krizine dönmesini engellemek için Birleşmiş Milletler, Rusya, Ukrayna ve Türkiye'nin katılımıyla bölgedeki milyonlarca ton tahılın dünya pazarına taşınması planlanıyor. Taslak aşamasındaki plana göre, tahıl ürünleri Karadeniz'den geçerek dünya pazarlarına ulaştırılacak.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 23 Haziran'da Mecliste gazetecilere yaptığı açıklamada, sürecin harekat merkezinin İstanbul'da kurulması konusunda anlayış birliği olduğunu söylemişti.

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Kaynak: AA

Karadeniz, Ukrayna, Rusya, İran, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İran: Karadeniz'de oluşturulacak tahıl koridoruna katkı sağlamaya hazırız - Son Dakika

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