İran, koronavirüs tedbirleri kapsamında turistik Kiş Adası'na girişi yasakladı - Son Dakika
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İran, koronavirüs tedbirleri kapsamında turistik Kiş Adası'na girişi yasakladı

6 saat önce

İran'ın turizm merkezlerinden Basra Körfezi'ndeki Kiş Adası'na uçuşlar yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı tedbirler kapsamında yasaklandı.

İran, koronavirüs tedbirleri kapsamında turistik Kiş Adası'na girişi yasakladı, System.String[]

İran'ın turizm merkezlerinden Basra Körfezi'ndeki Kiş Adası'na uçuşlar yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı tedbirler kapsamında yasaklandı.

İran'ın yarı resmi haber ajansı Tesnim'in haberine göre, Kiş Sağlık Konseyi Sözcüsü Muhammed Rıza Rızaniya, adaya uçuşların durdurulduğunu açıkladı.

Rızaniya, "Kiş Sağlık Konseyi, Kiş'e uçak seferlerinin durdurulması yönünde karar aldı. Yalnızca adada bulunması gereken doktorlar, sağlık personeli ve güvenlik yetkilileri gibi kişiler resmi onay verilmesi halinde bilet alabilme imkanına sahip olacak." dedi.

Şu anda Kiş Adası'nın dışında bulunan ada sakinlerinden evlerine dönmek isteyenlerin salgının yayılmasını önlemek amacıyla katı kurallara tabi tutulacağını belirten Rızaniya, "Hastalık belirtisi gösteren ya da hasta kişilerle temas kuranlar kesinlikle bulundukları şehirde masraflarını kendilerinin karşılayacağı zorunlu karantina uygulamasına tabi tutulacak ve adaya girişlerine izin verilmeyecek." uyarısında bulundu.

İran'da Kovid-19 nedeniyle can kaybı 988'e, vaka sayısı da 16 bin 169'a yükselmişti. Kiş Adası'nda ise şu ana kadar 23 kişiye Kovid-19 teşhisi konuldu.

Salgınla mücadele kapsamında büyük kentlerin girişlerinde halkın seyahatini kısıtlamak amacıyla kontrol noktaları oluşturulmuştu.

Ülke genelindeki ilk ve orta dereceli okullar ile üniversitelerde eğitime ara verilirken, sportif ve sanatsal faaliyetler de 20 Mart'a kadar ertelenmişti. Sergi, festival, türbeler, müzeler, tarihi mekanlar da kapatılırken cuma namazları da ikinci bir duyuruya kadar iptal edilmişti.

Ülkenin güneyindeki Basra Körfezi'nde yer alan Hürmüzgan eyaletine bağlı turistik Kiş Adası, önceki yıllarda Nevruz Bayramı tatillerinin uğrak noktalarındandı.

Basra Körfezi, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 12:00 Kaynak: AA

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