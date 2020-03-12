İran, koronavirüsle mücadele için IMF'den 5 milyar dolar kredi talebinde bulundu

İran, Uluslararası Para Fonu'ndan (IMF) ülkede şu ana kadar 429 kişinin ölümüne yol açan yeni tip koronavirüsle (Covid-19) mücadelede kullanılmak üzere 5 milyar dolar kredi talep etti.



İran Merkez Bankası Başkanı Abdunnasır Himmeti, Instagram hesabından yaptığı açıklamada, IMF'nin Covid-19 salgını ile mücadele eden ülkelere ayırdığı 50 milyar dolarlık yardım paketinden faydalanmak için IMF Başkanı Kristalina Georgieva'ya bir mektup yazdığını duyurdu.