İran, koronavirüsle mücadele için IMF'den 5 milyar dolar kredi talebinde bulundu - Son Dakika
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İran, koronavirüsle mücadele için IMF'den 5 milyar dolar kredi talebinde bulundu

6 saat önce

İran, Uluslararası Para Fonu'ndan (IMF) ülkede şu ana kadar 429 kişinin ölümüne yol açan yeni tip koronavirüsle (Covid-19) mücadelede kullanılmak üzere 5 milyar dolar kredi talep etti. IMF Başkanı Georgieva, Covid-19 salgınıyla mücadele için 50 milyar dolarlık kaynak ayırdıklarını açıklamıştı

İran, koronavirüsle mücadele için IMF'den 5 milyar dolar kredi talebinde bulundu, System.String[]

İran, Uluslararası Para Fonu'ndan (IMF) ülkede şu ana kadar 429 kişinin ölümüne yol açan yeni tip koronavirüsle (Covid-19) mücadelede kullanılmak üzere 5 milyar dolar kredi talep etti.


İran Merkez Bankası Başkanı Abdunnasır Himmeti, Instagram hesabından yaptığı açıklamada, IMF'nin Covid-19 salgını ile mücadele eden ülkelere ayırdığı 50 milyar dolarlık yardım paketinden faydalanmak için IMF Başkanı Kristalina Georgieva'ya bir mektup yazdığını duyurdu.

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Uluslararası Para Fonu, İran, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 03:16 
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