İran, Natanz'da sabotaj sonucu zarar gören tesisi yerin altına taşıma çalışmalarını sürdürüyor - Son Dakika

İran, temmuz ayında sabotaj sonucu zarar gören Natanz'daki uranyum zenginleştirme tesisinin bulunduğu bölgede yerin altına gelişmiş santrifüj montaj tesisi inşa ediyor.

İran'ın Natanz'da inşa etmeye başladığını duyurduğu yer altı nükleer tesisi, San Francisco merkezli Planet Labs tarafından yayımlanan uydu görüntülerine yansıdı.

Middlebury Uluslararası Araştırmalar Enstitüsü'ne bağlı James Martin Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Çalışmaları Merkezi analistleri, bu görüntülerin bölgede yer altında kazı yapıldığına işaret ettiğini belirtti.

Uydu görüntülerinde, Natanz'daki tesisin güneyinde eskiden atış poligonu olarak kullanıldığı tahmin edilen bir mevkiye doğru yeni bir yol inşa edildiği görüldü.

Enstitü'nün uzmanlarından Jeffrey Lewis, "Bu yol, aynı zamanda dağlara gidiyor. Dolayısıyla ya ileride inşa edilecek bir yapıya yol açmak için dağda tünel açıyor ya da yapıyı bizzat o dağın içine gömüyor olabilirler." ifadelerini kullandı.

Associated Press'e (AP) konuşan Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Grossi ise İran'ın bölgedeki inşaat çalışmaları hakkında kendilerine bilgi verdiğini belirterek, "Başladılar, ancak henüz tamamlanmadı. Bu, uzun bir süreç." dedi.

İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Ali Ekber Salihi, geçen ay devlet televizyonunda yaptığı açıklamada, Natanz Şehid Ahmedi Ruşen Nükleer Merkezi'ndeki sabotajın ardından "Natanz'ın çevresindeki dağların kalbinde" yeni bir nükleer tesisin inşasına başladıklarını bildirmişti.

Önceki gün konu hakkında bilgi veren İran'ın UAEA Daimi Temsilcisi Kazım Garibabadi de inşa çalışmalarının devam ettiğini belirtmişti.

Garibabadi, Natanz'daki yeni teçhizatların hepsini yer altında inşa edilen tesise taşıdıklarını aktarmıştı.

Natanz'da uranyum zenginleştirme tesisine sabotaj

İran'ın uranyum zenginleştirme faaliyetleri açısından kritik önem taşıyan Natanz Şehid Ahmedi Ruşen Nükleer Merkezi'nde 2 Temmuz'da yangın çıktığı ya da patlama olduğu bildirilmişti. Tesisin içinde yer alan çelik konstrüksiyon inşaatında meydana geldiği belirtilen olayda ölen ya da yaralanan olmadığı açıklanmıştı.

Olayın İsrail'in sabotajı olduğuna yönelik haberler uluslararası basında yer bulmuştu.

İran Atom Enerjisi Kurumu Sözcüsü Behruz Kemalvendi, ağustosta yaptığı açıklamada, tesiste meydana gelen patlamanın nedeninin sabotaj olduğunu ifade etmişti.