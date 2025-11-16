İran Nükleer Zenginleştirmeyi Durdurdu - Son Dakika
İran Nükleer Zenginleştirmeyi Durdurdu

İran Nükleer Zenginleştirmeyi Durdurdu
16.11.2025 19:25
İran Dışişleri Bakanı Erakçi, nükleer tesislerde uranyum zenginleştirilmediğini açıkladı.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ülkesinin artık hiçbir nükleer tesisinde uranyum zenginleştirmediğini söyledi.

İran'da Associated Press (AP) muhabirinin sorusunu yanıtlayan Erakçi, İsrail ve ABD'nin haziranda nükleer tesislerine düzenledikleri saldırıların etkilerine ilişkin değerlendirmede bulundu.

"GİZLİ URANYUM ZENGİNLEŞTİRMİYORUZ"

Erakçi, "İran'da gizli nükleer (uranyum) zenginleştirmiyoruz. Şu anda zenginleştirme yapılmıyor çünkü zenginleştirme tesislerimize saldırıldı." ifadelerini kullanarak, tüm tesislerin Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) denetimi ve gözetimi altında olduğunu belirtti.

ABD ve diğer ülkelerle müzakerelerin devam etmesi için ne gerektiği sorulduğunda Erakçi, İran'ın nükleer programına ilişkin mesajının "açık" olduğunu vurguladı.

"WASHİNGTON'UN TALEPLERİ AŞIRI"

Erakçi, "İran'ın nükleer teknolojiyi barışçıl amaçlarla kullanma ve zenginleştirme hakkı tartışılamaz. Bu hakka sahibiz ve kullanmaya devam ediyoruz. Uluslararası toplumun, özellikle ABD'nin bu haklarımızı tanımasını ve anlamasını umuyoruz." dedi.

ABD'nin yaklaşımının "eşit ve adil müzakere" için uygun olmadığına işaret eden Erakçi, Washington'un taleplerinin "aşırı" olduğunu kaydetti.

İran'ın nükleer tesislerini haziranda bombalayan ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, İran'ın uranyum zenginleştirme faaliyetlerine yeniden başlaması halinde tesisleri yeniden vurabileceği tehdidinde bulunuyor.

NE OLMUŞTU?

İran ile ABD arasında nisanda başlayan nükleer müzakere süreci, İsrail ve ABD'nin İran'a saldırıları sonrasında kesilmişti. Daha sonraki süreçte ise iki ülkenin müzakerelere yeniden başlaması için Umman'ın aracılığında gerçekleştirilen girişimler, ABD'nin İran'dan uranyum zenginleştirme faaliyetlerini tamamen durdurma ve füze programını kısıtlama talepleri nedeniyle başarısız olmuştu.

Kaynak: AA

Diplomasi, Güvenlik, Güncel, İsrail, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel İran Nükleer Zenginleştirmeyi Durdurdu - Son Dakika

İran Nükleer Zenginleştirmeyi Durdurdu
