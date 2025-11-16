İran Nükleer Zenginleştirmeyi Durdurdu

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ülkesinin artık hiçbir nükleer tesisinde uranyum zenginleştirmediğini söyledi.

İran'da Associated Press (AP) muhabirinin sorusunu yanıtlayan Erakçi, İsrail ve ABD'nin haziranda nükleer tesislerine düzenledikleri saldırıların etkilerine ilişkin değerlendirmede bulundu.

"GİZLİ URANYUM ZENGİNLEŞTİRMİYORUZ"

Erakçi, "İran'da gizli nükleer (uranyum) zenginleştirmiyoruz. Şu anda zenginleştirme yapılmıyor çünkü zenginleştirme tesislerimize saldırıldı." ifadelerini kullanarak, tüm tesislerin Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) denetimi ve gözetimi altında olduğunu belirtti.

ABD ve diğer ülkelerle müzakerelerin devam etmesi için ne gerektiği sorulduğunda Erakçi, İran'ın nükleer programına ilişkin mesajının "açık" olduğunu vurguladı.

"WASHİNGTON'UN TALEPLERİ AŞIRI"

Erakçi, "İran'ın nükleer teknolojiyi barışçıl amaçlarla kullanma ve zenginleştirme hakkı tartışılamaz. Bu hakka sahibiz ve kullanmaya devam ediyoruz. Uluslararası toplumun, özellikle ABD'nin bu haklarımızı tanımasını ve anlamasını umuyoruz." dedi.

ABD'nin yaklaşımının "eşit ve adil müzakere" için uygun olmadığına işaret eden Erakçi, Washington'un taleplerinin "aşırı" olduğunu kaydetti.

İran'ın nükleer tesislerini haziranda bombalayan ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, İran'ın uranyum zenginleştirme faaliyetlerine yeniden başlaması halinde tesisleri yeniden vurabileceği tehdidinde bulunuyor.