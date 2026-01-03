İran'da olaylar sürerken Pakistan sınırında çatışma - Son Dakika
İran'da olaylar sürerken Pakistan sınırında çatışma

03.01.2026 10:16
İran'da ekonomik nedenlerle başlayan olaylar sürerken ülkenin Pakistan sınırında, İran topraklarına girmeye çalışan teröristler ile sınır muhafızları arasında çatışma çıktı. Sınır muhafızları, teröristlerin ağır kayıplar verdiğini ve geride çok sayıda silah bıraktıklarını açıkladı.

İran'ın Pakistan sınırında "ülkeye girmeye çalışan teröristler" ile sınır muhafızları arasında çatışma çıktığı bildirildi.

TERÖRİSTLER AĞIR KAYIPLAR VERDİ

İran'ın yarı resmi Mehr Haber Ajansına göre Sistan-Beluçistan Sınır Muhafızları Komutanı Rıza Şecai, konuya dair açıklama yaptı. Şecai, İran-Pakistan sınırında yer alan ve Sistan-Beluçistan eyaletine bağlı Seravan kentinde sınır muhafızları ile "İran topraklarına girmeye çalışan teröristler" arasında silahlı çatışma çıktığını belirtti. Çatışma sırasında teröristlerin ağır kayıplar verdiğini söyleyen Şecai, kaçan teröristlerin ise geride birçok silah bıraktığını kaydetti.

ÇOK SAYIDA SİLAH ELE GEÇİRİLDİ

Şecai, olay yerinde yapılan aramada 4 adet kalaşnikof, 1 adet tabanca, 10 adet SPG-9 mühimmatı, 2 adet el bombası, 3 adet RPG-7 mühimmatı, 240 adet doçka mermisi, 20 adet keskin nişancı fişeği, 232 adet Grenov makineli tüfek fişeği, 132 adet kalaşnikof fişeği, 10 adet kalaşnikof şarjörü ve 1 adet tabanca şarjörü ele geçirdiklerini aktardı.

İran'ın terör örgütü olarak ilan ettiği "Ceyşül Adl", ülkedeki "Sünni Beluç halkının haklarını savunduğunu" ileri sürerek Tahran yönetimine karşı özellikle ülkenin güneydoğu bölgesinde silahlı mücadele veriyor.

İRAN'DAKİ GÖSTERİLER

İran'da 28 Aralık 2025'te ülkedeki ulusal para biriminin döviz kurlarına karşı yüksek değer kayıpları ve ekonomik sorunlar nedeniyle Tahran Kapalı Çarşı'da esnafın başlattığı protestolar, ülkenin birçok kentine yayıldı.

Gösterilerin başlamasının ardından Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, halkın memnuniyetsizliğini kabul ettiklerini belirterek, mevcut ekonomik sorunlardan hükümetin sorumlu olduğunu söylemiş ve yetkililere "ABD gibi dış aktörleri suçlamamaları" çağrısında bulunmuştu.

Loristan eyaletine bağlı Kuhdeşt ilçesindeki gösteriler sırasında 31 Aralık 2025'te 21 yaşındaki bir Besic mensubu hayatını kaybetmiş, 13 polis memuru yaralanmıştı.

Çeharmahal ve Bahtiyari eyaletine bağlı Lordigan ilçesindeki protestolarda 1 Ocak'ta, 2 kişinin öldüğü bildirilmişti.

Loristan eyaletine bağlı Azna kentinde de 1 Ocak'ta protestolar sırasında polis karakoluna düzenlenen saldırıda 3 kişinin hayatını kaybettiği belirtilmişti.

Kaynak: AA

