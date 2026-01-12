İran Protestolarında 544ö öldü, 10.681 tutuklandı

ABD merkezli sivil toplum örgütü İran İnsan Hakları Aktivistleri (HRA), İran'da 28 Aralık'tan bu yana devam eden protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısının en az 544'e, tutuklananların sayısının ise 10 bin 681'e yükseldiğini açıkladı.

İran'da 28 Aralık 2025'te hayat pahalılığına tepki olarak başlayan ve hükümet karşıtı protestolara dönüşen gösteriler devam ediyor. ABD merkezli sivil toplum örgütü İran İnsan Hakları Aktivistleri'nden (HRA) protestolarda şiddet olayları sonucu oluşan can kayıplarına ilişkin açıklama geldi. HRA'dan yapılan son açıklamada, protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısının en az 544'e yükseldiği belirtilerek, "Bunların 483'ünü protestocular, 47'sini güvenlik gücü personeli, 8'ini çocuklar, 5'ini protestolara katılmayan siviller ve birini hükümet adına çalışan bir savcı oluşturmaktadır" denildi. Ayrıca 579 ölüm raporunun da inceleme altında olduğu vurgulandı.

Açıklamada, protestoların ülke genelindeki 186 şehir ve 31 bölgedeki 585 farklı noktaya yayıldığı kaydedilirken, tutuklananların sayısının 10 bin 681'e yükseldiği aktarıldı.

En az 109 güvenlik personelinin öldüğü açıklanmıştı

HRA'dan daha önce yapılan açıklamada, gösterilerde 8'i çocuk olmak üzere en az 490 kişinin hayatını kaybettiği, 10 bin 675 kişinin gözaltına alındığını iddia edilmişti. İran Devrim Muhafızları'na bağlı Tasnim Haber Ajansı ise İsfahan eyaletindeki protestolar sırasında 30 güvenlik gücünün hayatını kaybettiğini, ülke genelindeki protestolarda ölen toplam güvenlik personeli sayısının da en az 109 olduğunu duyurmuştu. - TAHRAN