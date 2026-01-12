İran Protestolarında 544ö öldü, 10.681 tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3-sayfa

İran Protestolarında 544ö öldü, 10.681 tutuklandı

12.01.2026 09:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

HRA, İran'daki protestolarda ölü sayısının 544'e, tutuklu sayısının ise 10.681'e ulaştığını bildirdi.

ABD merkezli sivil toplum örgütü İran İnsan Hakları Aktivistleri (HRA), İran'da 28 Aralık'tan bu yana devam eden protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısının en az 544'e, tutuklananların sayısının ise 10 bin 681'e yükseldiğini açıkladı.

İran'da 28 Aralık 2025'te hayat pahalılığına tepki olarak başlayan ve hükümet karşıtı protestolara dönüşen gösteriler devam ediyor. ABD merkezli sivil toplum örgütü İran İnsan Hakları Aktivistleri'nden (HRA) protestolarda şiddet olayları sonucu oluşan can kayıplarına ilişkin açıklama geldi. HRA'dan yapılan son açıklamada, protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısının en az 544'e yükseldiği belirtilerek, "Bunların 483'ünü protestocular, 47'sini güvenlik gücü personeli, 8'ini çocuklar, 5'ini protestolara katılmayan siviller ve birini hükümet adına çalışan bir savcı oluşturmaktadır" denildi. Ayrıca 579 ölüm raporunun da inceleme altında olduğu vurgulandı.

Açıklamada, protestoların ülke genelindeki 186 şehir ve 31 bölgedeki 585 farklı noktaya yayıldığı kaydedilirken, tutuklananların sayısının 10 bin 681'e yükseldiği aktarıldı.

En az 109 güvenlik personelinin öldüğü açıklanmıştı

HRA'dan daha önce yapılan açıklamada, gösterilerde 8'i çocuk olmak üzere en az 490 kişinin hayatını kaybettiği, 10 bin 675 kişinin gözaltına alındığını iddia edilmişti. İran Devrim Muhafızları'na bağlı Tasnim Haber Ajansı ise İsfahan eyaletindeki protestolar sırasında 30 güvenlik gücünün hayatını kaybettiğini, ülke genelindeki protestolarda ölen toplam güvenlik personeli sayısının da en az 109 olduğunu duyurmuştu. - TAHRAN

Kaynak: İHA

İnsan Hakları, Orta Doğu, Güvenlik, Ekonomi, 3-sayfa, İran, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa İran Protestolarında 544ö öldü, 10.681 tutuklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Maliye, “konkordato hilesi“ yapan denetim kuruluşlarını cezasız bırakmadı Maliye, "konkordato hilesi" yapan denetim kuruluşlarını cezasız bırakmadı
Aliağa Gemi Söküm Bölgesi’nde iş kazası 1 işçi öldü Aliağa Gemi Söküm Bölgesi'nde iş kazası; 1 işçi öldü
İşte öğrenci ulaşımının en ucuz olduğu büyükşehir İşte öğrenci ulaşımının en ucuz olduğu büyükşehir
Kayıp demans hastası yaşlı adamın bulunduğunda ilk sözü yürek burktu Kayıp demans hastası yaşlı adamın bulunduğunda ilk sözü yürek burktu
Hasan Şaş’tan Okan Buruk’a tepki Hasan Şaş'tan Okan Buruk'a tepki
Mangaldan karbonmonoksit zehirlenmesi: Genç adam hayatını kaybetti Mangaldan karbonmonoksit zehirlenmesi: Genç adam hayatını kaybetti

09:57
Belediye Başkanı Alper Yeğin’in mecliste kullandığı ifade tepki çekti
Belediye Başkanı Alper Yeğin'in mecliste kullandığı ifade tepki çekti
09:54
Arda Güler’den kupa törenine damga vuran hareket
Arda Güler'den kupa törenine damga vuran hareket
09:45
İran’da infial yaratan görüntü: Ölü sayısı açıklanandan kat kat fazla olabilir
İran'da infial yaratan görüntü: Ölü sayısı açıklanandan kat kat fazla olabilir
09:24
Trump, kendisini “Venezuela’nın Başkan Vekili“ olarak ilan etti
Trump, kendisini "Venezuela'nın Başkan Vekili" olarak ilan etti
09:11
Aidat düzenlemesi Meclis’e geldi, fırsatçılar hemen fahiş zam yaptı
Aidat düzenlemesi Meclis'e geldi, fırsatçılar hemen fahiş zam yaptı
08:48
Trump “Starlink göndereceğim“ dedi, İran’dan jet karşılık geldi
Trump "Starlink göndereceğim" dedi, İran'dan jet karşılık geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.01.2026 10:47:37. #7.11#
SON DAKİKA: İran Protestolarında 544ö öldü, 10.681 tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.