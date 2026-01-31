İran Protestolarında Ölü Sayısı 6,5 Bini Aştı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Dünya

İran Protestolarında Ölü Sayısı 6,5 Bini Aştı

İran Protestolarında Ölü Sayısı 6,5 Bini Aştı
31.01.2026 10:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran'daki protestolarda 6,563 kişi yaşamını yitirdi, 11,021 yaralı ve 49,070 gözaltı var.

İRAN'daki protestolarda yaşamını yitirenlerin sayısının 6 bin 563'e ulaştığı bildirildi.

İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), ülke genelinde ekonomik sorunlar nedeniyle başlayan protestolarda 6 bin 563 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Açıklamada, 31 eyaletteki 203 şehre yayılan 660 protesto gösterisinde, 11 bin 21 kişinin yaralandığı ve 49 bin 70 kişinin de gözaltına alındığı belirtildi.

Kaynak: DHA

İnsan Hakları, Güvenlik, Ekonomi, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Dünya İran Protestolarında Ölü Sayısı 6,5 Bini Aştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kayıp olarak aranan kadın, ağaca asılı bulundu Kayıp olarak aranan kadın, ağaca asılı bulundu
MEXC Global Türkiye’de ne yapıyor Dikkat çeken reklam iddiası MEXC Global Türkiye'de ne yapıyor? Dikkat çeken reklam iddiası
Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi Play-Off turundaki rakibi belli oldu Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi Play-Off turundaki rakibi belli oldu
İran Dışişleri Bakanı Arakçi: ABD ile müzakereye hazırız İran Dışişleri Bakanı Arakçi: ABD ile müzakereye hazırız
Kuradan Galatasaray’ın çıktığını gören Chiellini’nin bakışı olay oldu Kuradan Galatasaray'ın çıktığını gören Chiellini'nin bakışı olay oldu
Putin, Trump’ın teklifini kabul etti Putin, Trump'ın teklifini kabul etti

13:02
Hepsini bıraktı Ali Koç’tan Fenerbahçe’ye büyük fedakarlık
Hepsini bıraktı! Ali Koç'tan Fenerbahçe'ye büyük fedakarlık
12:52
26 ilde yapılan son seçim anketinde büyük sürpriz
26 ilde yapılan son seçim anketinde büyük sürpriz
12:15
Görüntü Türkiye’nin bir ucundan: Sahibi köpeğin yakarışlarını duymayınca acı son kaçınılmaz oldu
Görüntü Türkiye'nin bir ucundan: Sahibi köpeğin yakarışlarını duymayınca acı son kaçınılmaz oldu
11:46
Uludağ’da 40 tatilci telesiyejde mahsur kaldı
Uludağ'da 40 tatilci telesiyejde mahsur kaldı
10:40
İşte şafak baskınıyla gözaltına alınan Hasan Can Kaya’ya yöneltilen suçlamalar
İşte şafak baskınıyla gözaltına alınan Hasan Can Kaya'ya yöneltilen suçlamalar
09:51
Kentin valisinden isyan: 20 bin eleman lazım, iş bulamıyorum diyen buraya gelsin
Kentin valisinden isyan: 20 bin eleman lazım, iş bulamıyorum diyen buraya gelsin
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2026 13:06:36. #7.11#
SON DAKİKA: İran Protestolarında Ölü Sayısı 6,5 Bini Aştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.