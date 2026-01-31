İran Protestolarında Ölü Sayısı 6,5 Bini Aştı

İRAN'daki protestolarda yaşamını yitirenlerin sayısının 6 bin 563'e ulaştığı bildirildi.
İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), ülke genelinde ekonomik sorunlar nedeniyle başlayan protestolarda 6 bin 563 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Açıklamada, 31 eyaletteki 203 şehre yayılan 660 protesto gösterisinde, 11 bin 21 kişinin yaralandığı ve 49 bin 70 kişinin de gözaltına alındığı belirtildi.
