İran Savaşa Hazır Ama Engellemek İstiyor
Politika

İran Savaşa Hazır Ama Engellemek İstiyor

01.02.2026 20:56
İran Dışişleri Bakanı Arakçi, savaş için hazır olduklarını ama savaşı engellemek istediklerini belirtti.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, "Savaş konusunda endişe duymuyorum, çünkü buna tamamen hazırız. Savaşa hazırız derken bundan savaş istediğimiz anlamı çıkarılmamalı. Aksine amacımız savaşı engellemektir" dedi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD basınına verdiği röportajda ABD-İran ilişkileri, savaş ihtimali ve müzakere sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu. ABD ile İran arasında muhtemel bir savaş ihtimalini değerlendiren Arakçi, savaşın kaçınılmaz olmadığını ve önlenebileceğini söyleyerek, "Savaş konusunda endişe duymuyorum, çünkü buna tamamen hazırız. Hatta 12 günlük savaştan önceye kıyasla daha da hazırlıklıyız. Bana göre savaşın önlenmesinin en iyi yolu, ona hazır olmaktır. Savaşa hazırız derken bundan savaş istediğimiz anlamı çıkarılmamalı. Aksine amacımız savaşı engellemektir. Asıl kaygım, yanlış hesaplamalar ile hatalı istihbarata ve dezenformasyona dayalı askeri adımlardır. Bazı unsurların kendi çıkarları doğrultusunda Başkan Trump'ı bu savaşa sürüklemek istediği açık. Ancak Başkan Trump'ın doğru kararı verecek kadar sağduyulu olduğuna inanıyorum" dedi.

"ABD'ye olan güvenimizi kaybettik"

ABD ile müzakere ihtimaline değinen Arakçi, anlamlı bir sürecin ancak güven temelinde yürütülebileceğini belirterek, "Ne yazık ki müzakere tarafı olarak ABD'ye olan güvenimizi kaybettik ve bunun nedeni de belli. 2015 yılında müzakere ettik ve nükleer anlaşma kamuoyunda memnuniyetle karşılandı ancak ABD hiçbir gerekçe göstermeden bu anlaşmadan çekildi. Daha geriye gitmeden yalnızca geçen yıla baktığımızda ise müzakere kararı alıp görüşmeler sürerken önce İsrail, ardından ABD'nin de dahil olduğu saldırılara maruz kaldık. Dolayısıyla ABD ile müzakere konusunda olumlu ve iyi bir tecrübemiz yok. Gerçek bir müzakere sürecine geçilebilmesi için mevcut güvensizliğin giderilmesi gerekiyor" dedi.

"Arabuluculuk çabaları sürüyor"

Bölgedeki bazı ülkelerin arabuluculuk rolü üstlendiğini ve güven tesisine yönelik çabaların sürdüğünü belirten Arakçi, "Bu zor bir süreç ancak devam ediyor. Yeni bir diyalog ihtimalini görüyorum. Eğer ABD müzakere heyeti, Başkan Trump'ın da dile getirdiği gibi nükleer silaha sahip olunmasını engellemeyi hedefleyen adil ve hakkaniyetli bir anlaşmaya varmak doğrultusunda hareket ederse bir anlaşmaya ulaşmak mümkün" dedi.

Trump'ın nükleer silaha sahip olunmaması yönündeki açıklamasına katıldıklarını da vurgulayan Arakçi, "Programımızın tamamen barışçıl niteliğini ve bunun kalıcı olacağını garanti altına almak için nükleer programımız hakkında müzakereye hazırız. Bunun karşılığında yaptırımların kaldırılmasını bekliyoruz. Yaptırımlar, nükleer programımızın silahlanmaya yönelebileceğine dair bazı endişeler nedeniyle uygulanıyor ancak bize göre böyle bir durum söz konusu değil. Mümkün olan başlıklara odaklanmalı ve nükleer silaha sahip olunmamasını güvence altına alan adil ve hakkaniyetli bir anlaşmaya ulaşma fırsatını kaçırmamalıyız. Bu hedef kısa vadede dahi mümkün" dedi.

"Müzakerede şekil değil, içerik önemli"

Arakçi, müzakerelerin doğrudan ya da dolaylı olmasının ikincil bir konu olduğunu belirterek, "Asıl önemli olan müzakerelerin içeriğidir. Bizim güvene ihtiyacımız var. Belki tam anlamıyla bir güven hiçbir zaman geri dönmeyebilir ancak asgari düzeyde bir güven mutlaka gerekli. Bu doğrultuda bölgedeki dost ülkelerle birlikte söz konusu güven düzeyini oluşturacak bir yol bulmak ve müzakerelerin yeniden başlamasını sağlamak için çalışıyoruz. Süreç arabulucular üzerinden yürütülüyor ve bazı ülkeler mesajları ileterek gerçek ve anlamlı bir müzakere için uygun zemini hazırlamaya çalışıyor. Biz de bu ülkelerle sürekli temas halindeyiz ve karşılıklı mesaj trafiği sürüyor. Şu ana kadar da bu temasların sonuç verici olduğunu düşünüyorum" dedi.

"Muhtemel bir savaş bölge için felaket olur"

İran ile ABD arasında yaşanabilecek bir savaşın sonuçlarına da değinen Arakçi, "Böyle bir çatışma herkes için ciddi bir tehdit ve muhtemel bir savaş ise tüm taraflar açısından felaket olur. Önceki çatışmada İran ile İsrail arasındaki gerilimin sınırlı kalması için yoğun çaba gösterdik. Ancak İran ile ABD arasında bir savaş yaşanması halinde ABD'nin bölgeye yayılmış üsleri nedeniyle bölgenin çok geniş kesimleri bu çatışmaya dahil olacaktır, ki bu son derece tehlikeli. Umarım sağduyu galip gelir" dedi.

"Yaptırımlar kalkarsa büyük ekonomik fırsatlar doğar"

ABD ile muhtemel bir anlaşmanın bölgesel etkilerini de değerlendiren Arakçi, "Bence bir mutabakata varılması ve yanlış anlamalar ile hatalı hesaplamaların giderilmesi halinde İran ile ABD arasında ve aynı zamanda bölge ülkeleriyle büyük ekonomik iş birliği fırsatları ortaya çıkacaktır. İlkesel olarak ABD şirketleriyle iş birliğine karşı herhangi bir sorunumuz yok. Nükleer anlaşmanın ardından Boeing ile 80'den fazla uçak alımı için imzalanan sözleşme bunun açık bir örneğidir. Sorun, İran'a uygulanan yaptırımlar nedeniyle ABD'nin kendi tutumundan kaynaklanıyor. ABD, özel izinler olmadan şirketlerinin İran'la çalışmasına izin vermiyor. Bir anlaşmaya varılması ve yaptırımların kaldırılması halinde, İran'la ticaret herkes için önemli fırsatlar sunacak, enerji sektörümüz de bölge açısından ciddi faydalar sağlayacaktır" dedi. - TAHRAN

Kaynak: İHA

