İran, Taliban ile akaryakıt ihracatı anlaşması imzaladı

Afganistan'da yönetimi ele geçirmesinin ardından uluslararası arenada kendisine müttefik arayan Taliban yönetimi, İran ile akaryakıt ihracatı anlaşması imzaladı.

İran'ın yarı resmi haber ajansı Mehr'e göre, İran Petrol, Gaz ve Petrokimya İhracatçıları Birliği Sözcüsü Hamid Hüseyni, "Taliban'ın İran'dan alınan akaryakıt tarifelerini yüzde 70 oranında düşürmesinin ardından İran, Afganistan'a akaryakıt ihracatına yeniden başladı." dedi.

İRANLI İŞ İNSANLARI TEMKİNLİ

Hüseyni, Afganistan'a akaryakıt ithalatının yeniden başlamasına karşın bazı İranlı iş adamlarının bu ülkeye ihracat konusunda temkinli olduğunu aktardı.

AKARYAKIT İHRACATI 6 AĞUSTOS'TA ASKIYA ALINMIŞTI

İran, Afganistan'daki son gelişmeler ve güvenlik endişeleri nedeniyle 6 Ağustos'ta bu ülkeye yapılan akaryakıt ihracatını askıya almıştı.

TALİBAN, ÜLKE YÖNETİMİNİ 15 AĞUSTOS'TA ELE GEÇİRMİŞTİ

Afganistan'ın başkenti Kabil'i kuşatan Taliban, 15 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin ülkeyi terk etmesinin ardından kenti çatışmasız şekilde kontrolüne almıştı. Taliban, Kabil'in kuzeyindeki Pencşir vilayeti dışındaki tüm bölgelerin hakimiyetini ele geçirmişti.