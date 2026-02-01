İran Tatbikatını İptal Etti

Adı açıklanmayan İranlı bir yetkiliye dayandırılan haberlerde, İran Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri'nin 1 ve 2 Şubat tarihlerinde Hürmüz Boğazı'nda tatbikat yapmayacağı iddia edildi.

İran kuvvetlerinin 1 ve 2 Şubat tarihlerinde Hürmüz Boğazı'nda tatbikat yapmayacağı iddia edildi. Adı açıklanmayan İranlı bir yetkiliye dayandırılan haberlerde, söz konusu tatbikatın yapılmayacağı öne sürülerek, yetkilinin böyle bir tatbikata dair planın olmadığını ve resmi bir açıklama yapılmadığını aktardığı ifade edildi. Yetkilinin tatbikatın yapılacağına dair İran basınında yer alan haberleri yalanladığı belirtildi. - TAHRAN