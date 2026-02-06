İran ve ABD Arasında Umman'da Müzakere - Son Dakika
İran ve ABD Arasında Umman'da Müzakere

06.02.2026 17:31
İran Dışişleri Bakanı Erakçi, ABD ile yapılan dolaylı görüşmeleri 'iyi bir başlangıç' olarak değerlendirdi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD ile Umman'da yapılan dolaylı görüşmelerin "iyi bir başlangıç" ??olduğunu söyledi.

Erakçi, ABD ile Umman'ın başkenti Maskat'ta yapılan müzakerelerin sona ermesinin ardından İran devlet televizyonuna açıklama yaptı.

Dışişleri Bakanı Erakçi, "Bakış açılarımız birbirimize iletildi, bu çok önemliydi. Endişelerimiz, çıkarlarımız ve İran halkının hakları iletildi. Çok iyi bir atmosferde gerçekleşti ve karşı tarafın görüşleri de dinlendi." dedi.

Müzakere heyetlerinin istişareler için ülkelerine döneceğini aktaran Erakçi, "İyi bir başlangıç yaptık. Nasıl devam edeceğimiz konusunda temas kuracağız. İyi bir başlangıç oldu. İstişare edildikten sonra görüşmelerin nasıl devam ettirileceğine dair bir karar verilecek. Görüşmelerin devam ettirilmesi ilkesinde bir fikir birliği olduğu görülüyor. Sürecin devam etmesi konusunda mutabık kalındı. Hemen yargıda bulunmak istemiyorum fakat görüşmeler bu şekilde devam ederse, üzerinde anlaşmaya varılmış bir çerçeveye ulaşılabilir." ifadelerini kullandı.

İranlı bakan, Haziran 2025'te müzakereler devam ederken İsrail ve daha sonra ABD tarafından saldırıya uğradıklarına işaret ederek, "Öncelikle bu güvensizliğin üstesinden gelmeli ve müzakereler için bir çerçeve belirlemeliyiz." diye konuştu.

Erakçi, "Bence iyi bir başlangıçtı ve iyi bir şekilde devam edebilir ancak bu karşı tarafa ve elbette Tahran'da alınacak kararlara bağlı." dedi.

Kaynak: AA

Dış Politika, Orta Doğu, Diplomasi, Güncel, İran, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
