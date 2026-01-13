İran ve İngiltere'den gergin temas - Son Dakika
İran ve İngiltere'den gergin temas

İran ve İngiltere\'den gergin temas
13.01.2026 12:59
İran Dışişleri Bakanı Arakçi, İngiltere'yi İran'ın iç işlerine karışmaması konusunda uyardı.

İRAN Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, İngiltere Dışişleri Bakanı Yvette Cooper ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, İngiltere'yi İran'ın iç işlerine karışmaması konusunda uyardı.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile İngiltere Dışişleri Bakanı Yvette Cooper, dün akşam bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmeye ilişkin sanal medya hesabından paylaşımda bulunan Arakçi, İngiltere'nin uluslararası yükümlülükleri gereği İran'ın Londra Konsolosluğu ve Büyükelçiliği'nin güvenliğini sağlamak zorunda olduğunu hatırlattı. İngiliz mevkidaşını uyaran Arakçi, "Şayet İngiltere diplomatik misyonları koruma görevini yerine getiremezse, İran'ın personelini tahliye etmeyi değerlendirmekten başka seçeneği kalmayacaktır" ifadelerini kullandı.

Londra yönetimini İran'ın iç işlerine müdahale etmekle suçlayan Arakçi, "İngiltere'yi, haber kuruluşu adı altında faaliyet gösteren İsrail destekli teröristlere karşı harekete geçmekten imtina etmeye devam etmek de dahil olmak üzere, İran'ın iç işlerine müdahale etmekten kaçınmaya çağırdım. Ofcom'un (İngiltere İletişim Ofisi) şiddete teşvik ve terörizmin övülmesi konusunda açık kural ve düzenlemeleri bulunmaktadır. İngiltere hükümeti, kendi iç hukukunun uygulanmasını sağlamak için harekete geçmelidir" açıklamasında bulundu.

İngiltere Dışişleri Bakanı Cooper ise görüşmede, İran'da devam eden olaylardan duyduğu rahatsızlığı ilettiğini aktardı. Cooper, "İran'da barışçıl protestocuların öldürülmesi ve acımasızca bastırılması dehşet vericidir. Dışişleri Bakanı Arakçi ile görüştüm ve kendisine doğrudan şunları ilettim: İran hükümeti şiddete derhal son vermeli, temel hak ve özgürlüklere riayet etmeli ve İngiliz vatandaşlarının güvenliğini sağlamalıdır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

İnsan Hakları, İngiltere, Diplomasi, Güvenlik, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Dünya İran ve İngiltere'den gergin temas - Son Dakika

