İran ve Pakistan'dan İşbirliği Vurgusu

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar, ikili ilişkiler ve bölgesel konular hakkında görüş alışverişinde bulundu.

İran devlet televizyonuna göre, Erakçi ve İshak Dar, telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede her iki Bakan, iki ülke arasındaki ilişkilere, ekonomik ve kültürel meselelerdeki işbirliğinin önemine vurgu yaptı.

İsrail'in Filistin, Lübnan ve Suriye'ye yönelik saldırılarının konuşulduğu görüşmede, İslam İşbirliği Teşkilatı'nın (İİT), İsrail'in "Somaliland" bölgesini bağımsız bir devlet olarak tanıması kararı hakkında gerçekleştirdiği toplantının memnuniyetle karşılandığı belirtildi.

Bölgesel istikrar ve güvenliği korumak için İslam ülkeleri arasında istişare ve işbirliğinin devam etmesinin önemine işaret edilen görüşmede, İran'daki protestolar hakkında da görüş alışverişinde bulunuldu.

İranlı Bakan, ülkesinin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne atıf yaparak İran'da şiddet eylemi gerçekleştirenlerin ABD ve İsrail tarafından yönlendirildiğini söyledi.

İsrail, Somaliland'i tanıyan tek ülke

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 26 Aralık'ta Somaliland bölgesini "bağımsız ve egemen devlet" olarak tanıdıklarını duyurmuştu.

Bu kararla İsrail, Somaliland'i tanıyan tek ülke oldu.

Somaliland, 1991'de Somali'den tek taraflı olarak ayrıldığını ilan etmiş ancak uluslararası toplum tarafından bağımsız bir devlet olarak tanınmamıştı.

Somali ise Somaliland'i ülkenin ayrılmaz parçası olarak görüyor ve bölgeyle ilgili tüm uluslararası anlaşmaların yalnızca Mogadişu yönetiminin yetkisinde olduğunu vurguluyor.