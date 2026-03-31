İran\'dan ateşlenen füzeyle ilgili "Kürecik" iddiası

31.03.2026 00:02
Gazeteci Sinan Burhan, Doğu Akdeniz’de görev yapan NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından Türk hava sahasında etkisiz hale getirilen füzeye ilişkin güvenlik kaynaklarından edindiğini ileri sürdüğü bilgileri paylaştı. Füzenin İran’ın batısından fırlatıldığının değerlendirildiğini öne süren Burhan, hedefinin ise Kürecik Radar Üssü olduğunu iddia etti.

Milli Savunma Bakanlığı, İran’dan ateşlendiği belirlenen bir balistik mühimmatın Türk hava sahasına girdiğini açıkladı. Söz konusu mühimmatın Doğu Akdeniz’de görev yapan NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından etkisiz hale getirildiği bildirildi.

GÜVENLİK KAYNAKLARINDAN EDİNDİĞİ BİLGİLERİ PAYLAŞTI

Gelişmenin ardından Millet Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Sinan Burhan, konuya ilişkin güvenlik kaynaklarından edindiğini ileri sürdüğü bilgileri paylaştı.

Burhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: “İran tarafından bugün atılan füze İran’ın batısından atılmıştır. Bu füze Malatya semalarında NATO tarafından etkisiz hale getirilmiştir. İran’ın “dördüncü füze” hedefinin Kürecik olduğu değerlendirilmektedir.

ADANA’DAKİ NATO KARARGAHI

Adana’da kurulması planlanan NATO karargahının Türkiye’nin talebiyle gündeme geldiği ifade edilmektedir. Amerikan karşıtlığını Türkiye karşıtlığına çevirmemek gerekir; Türkiye eski Türkiye değildir. Türkiye, NATO içinde karar verici bir ülkedir ve ülkemizin milli güvenliği ile ilgili konularda bazılarının Avrasyacılık yaklaşımı doğru değildir. Türkiye kendi milli çıkarlarına göre hareket eder. Bu karargah konusu 2023 yılında gündeme gelmiş. ABD- İsrail ve İran savaşı ile ilgisi yoktur.

BOĞAZLAR VE MONTRÖ YETKİSİ

Türk Boğazları’nda herhangi bir NATO üssü ya da çalışma bulunmamaktadır. Montrö Boğazlar Sözleşmesi kapsamında Türkiye, Boğazlar ve Karadeniz üzerinde yetki ve kontrol sahibidir. Türkiye’den habersiz kuş uçmaz. Güçlü bir cumhurbaşkanı, güçlü bir diplomasi, güçlü bir ordumuz vardır.”

Burhan'ın paylaşımı şu şekilde; 

İran'dan ateşlenen füzeyle ilgili

İRAN'DAN ATEŞLENEN 4. FÜZE

Öte yandan; 4 Mart'ta Hatay, 9 Mart'ta Gaziantep semalarında İran'dan ateşlenen füzeler düşürülmüştü. 13 Mart'ta etkisiz hale getirilen 3. füzeye ilişkin ise MSB'den, "Doğu Akdeniz'de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından etkisiz hâle getirilmiştir" açıklaması yapılmış, konum bilgisi verilmemişti.

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
