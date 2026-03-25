İran\'dan Trump\'ın diplomasi hamlesine yanıt: İnandırıcı değil, kendimizi savunmaya devam edeceğiz

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD ile olası diplomatik temaslara ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Bekayi, İran’ın saldırı altında olduğunu belirterek Washington’un arabuluculuk söylemini “inandırıcı değil” sözleriyle eleştirdi.

India Today’e konuşan Bekayi, son günlerde birçok ülkenin İran ile ABD arasında arabuluculuk yapmak için devreye girdiğini söyledi. Bu girişimlere yanıt verdiklerini belirten Bekayi, “Mesajlar geliyor ve biz de yanıt veriyoruz. Mesajımız çok net: Kendimizi savunmaya devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

“ABD’NİN DİPLOMASİ SÖYLEMİ GÜVENİLİR DEĞİL”

ABD’nin müzakere arayışında olduğu yönündeki iddialara da değinen Bekayi, bu söylemlerin gerçekçi olmadığını vurguladı. İran’ın ABD ve İsrail tarafından sürekli saldırıya uğradığını belirten Bekayi, “Ortada gerçekler var. İran sürekli bombalanıyor. Bu şartlarda diplomasi ve arabuluculuk söylemi inandırıcı değil. Bu savaşı başlatan ve sürdüren onlar” dedi.

PAKİSTAN VE BÖLGE ÜLKELERİ DEVREDE

Bekayi, Pakistan’ın rolüne ilişkin soruya ise olumlu yanıt verdi. İran’ın Pakistan’ın “iyi niyetli” olduğuna inandığını ifade eden Bekayi, Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi’nin Pakistanlı mevkidaşı başta olmak üzere bölgedeki ve diğer dost ülkelerdeki diplomatlarla temas halinde olduğunu söyledi.

Bölgede diplomatik görüşmelerin sürdüğünü belirten Bekayi, komşu ülkelerin savaşın sonuçlarından endişe duyduğunu ve tansiyonu düşürmek için çaba gösterdiğini ifade etti.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi

GERİLİM SÜRERKEN DİPLOMASİ ARAYIŞI

İran’ın açıklamaları, ABD ve İsrail ile süren çatışmaların gölgesinde geldi. Taraflar arasındaki gerilim devam ederken, bölge ülkelerinin arabuluculuk girişimlerinin önümüzdeki süreçte daha da yoğunlaşması bekleniyor.

TRUMP NEDEN DİPLOMASİYE YÖNELDİ?

ABD Başkanı Donald Trump’ın diplomasiye yönelmesinin arkasında, İran’la yaşanan çatışmanın hızla büyüme riski ve artan maliyetler bulunuyor. İran’ın beklenenden daha sert karşılık verebilecek kapasiteye sahip olması, sürecin kontrol dışına çıkma ihtimalini artırırken, Hürmüz Boğazı’na yönelik riskler de küresel enerji krizini tetikliyor. Artan petrol fiyatları ve uluslararası baskı, Washington’u daha temkinli bir çizgiye iterken, bu adım Trump’ın önce askeri baskı kurup ardından müzakere masasına dönme stratejisinin bir parçası olarak değerlendiriliyor.

ABD-İSRAİL'İN İRAN SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı. İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi. ABD-İsrail saldırılarında, eski İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.