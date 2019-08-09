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İranlı General: Yakın gelecekte ABD'nin çöküşüne şahit olacağız

13 dakika önce

İranlı General Ahmet Rıza Purdestan, ABD'nin git gide zayıfladığını; yakın gelecekte ABD'nin çöküşüne şahit olunacağını söyledi.

İranlı General: Yakın gelecekte ABD'nin çöküşüne şahit olacağız, System.String[]
İranlı General Ahmet Rıza Purdestan, ABD'nin git gide zayıfladığını; yakın gelecekte ABD'nin çöküşüne şahit olunacağını söyledi.

İran haber ajansı Fars News'teki habere göre, katıldığı bir programda konuşan İran Silahlı Kuvvetler Stratejik Etüt Merkezi Başkanı General Ahmet Rıza Purdestan, çok yakında Amerika'nın çöküşüne şahit olacaklarını belirterek, "Direniş kültürü, İran İslam Cumhuriyeti sınırlarını aşarak bölge ülkelerini etkilemeye başladı ve Amerika da bölgede git gide zayıflamakta" dedi.

Amerikalı yetkililerin İslam inkılabı ve direniş kültürünün yaygınlaşmasından korktuklarını söyleyen General Purdestan, "Pek yakında Amerika'nın çöküşüne şahit olacağız" dedi.


Amerika Birleşik Devletleri, Ahmet Rıza, İran, Dünya

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 03:59 Kaynak: DHA
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