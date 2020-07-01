İranlı siyaset bilimci: "Ruhani'den sonraki Cumhurbaşkanı radikallerin temsilcisi olacak" - Son Dakika

İranlı siyaset bilimci: "Ruhani'den sonraki Cumhurbaşkanı radikallerin temsilcisi olacak"

İranlı siyaset bilimci Prof. Dr. Sadık Zibakelam, Hasan Ruhani'den sonra ülkede radikal bir ismin Cumhurbaşkanı olacağını söyledi.

İranlı siyaset bilimci Prof. Dr. Sadık Zibakelam, Hasan Ruhani'den sonra ülkede radikal bir ismin Cumhurbaşkanı olacağını söyledi.

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"Khabaronline" haber sitesine konuşan reformist düşünür ve akademisyen Zibakelam, Haziran 2021'de yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Şubat ayındaki Meclis seçimlerine katılımın ülke genelinde yüzde 40, Tahran gibi büyük şehirlerde ise yüzde 20'de kaldığını hatırlatan Zibakelam, "Haziran 2021'deki Cumhurbaşkanlığı seçimlerine de katılımın çok düşük olacağını düşünüyorum. Gelecek yıl yapılacak seçimlere yüzde 40 katılım olması bile uzak bir ihtimal." dedi.

Reformist lider eski Cumhurbaşkanı Muhammed Hatemi'nin seçimlere katılması halinde dahi fazla bir değişiklik olmayacağını savunan Zibakelam, şöyle konuştu:

"Şunu kabul etmeliyiz ki 2017'de Ruhani'ye oy veren 24 milyon kişi artık sandık başına gitmeyecek. Şubat ayındaki seçimlerde daha önce reformistlerin Meclisteki lideri Muhammed Rıza Arif'e oy veren 1 milyon 500 bin kişiden 100 bini dahi reformist adaylara oy vermedi. Ruhani'den sonraki Cumhurbaşkanı radikallerin temsilcisi olacak."

Haziran 2021'de yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde sadece radikal akımın taraftarlarının sandık başına gideceğini söyleyen Zibakelam, "Şubat ayındaki seçimlere baktığımızda radikal akımın taraftarlarının seçimlere ciddi bir katılım sağladıklarını gördük. Muhafazakar ve reformistlerin taraftarları, oy vermekle yaşam şartlarında ve taleplerinde bir değişimin olmayacağı sonucuna ulaştı." görüşlerini paylaştı.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin rekabet içinde geçmeyeceğini ileri süren Zibakelam, şunları kaydetti:

"Mahmud Ahmedinejad seçimlere katılabilirse, reformist, muhafazakar, radikal ya da diğer akımların adayı olarak girmeyecektir. Ahmedinejad, elde ettiği siyasi karizma sayesinde ciddi bir oy alabilir. Muhafazakarlar Ahmedinejad'a karşıdır ve o yüzden Anayasayı Koruyucular Konseyi büyük bir ihtimalle adaylığını onaylamayacaktır."

Cumhurbaşkanı, Hasan Ruhani, Siyaset, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.07.2020 13:09 Kaynak: AA

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