İranlı vatandaş evinde ölü bulundu! Arkadaşını arayıp yardım istemiş - Son Dakika

Bahran Yusuf Khani isimi İran uyruklu kişiden haber alamayan arkadaşları durumu polise bildirdi. Khani, ekiplerin zile defalarca basmasına rağmen kapıyı açmayınca itfaiye ekiplerinden yardım istenildi.

YÜZÜ KANLAR İÇİNDE BULUNDU

Balkondan içeriye giren ekipler Khani'yi yüzü kan içerisinde hareketsiz bir şekilde yatarken buldu. İhbar üzerine olay yerine çağırılan 112 Acil Servis ekiplerinin yaptığı kontrollerde yabancı uyruklu vatandaşın öldüğü belirlendi.

ÖLMEDEN ÖNCE ARKADAŞINDAN YARDIM İŞTEMİŞ

Khani'nin ölmeden önce arkadaşını arayarak durumunun kötüleştiğini belirtip yardım istediği öğrenilirken olayla ilgili inceleme başlatıldı.