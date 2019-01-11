Son Dakika Haberleri: İranlının Ölü Bulunduğu Binada 57 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi

İranlının Ölü Bulunduğu Binada 57 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi

1 saat önce

Haber-Kamera: Ersan SAN - İstanbul DHAKüçükçekmece'de ölü bulunan İranlı'nın evinden 57 kilogram uyuşturucu madde çıktı.

Haber-Kamera: Ersan SAN - İstanbul DHA

Küçükçekmece'de ölü bulunan İranlı'nın evinden 57 kilogram uyuşturucu madde çıktı.

Küçükçekmece Cengiz Sokak'ta bir binanın merdivenlerinde İran uyruklu bir kişi ölü bulundu. Olay yerine gelen polis ekipleri binada inceleme yaptı. İranlı'nın yaşadığı belirtilen eve giren polis, 57 kilogram uyuşturucu madde buldu. Polis, ölen kişi ve ele geçirilen uyuşturucuyla bağlantılı olduğu belirtilen bazı kişilerin gözaltına alındığı öğrenildi. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 01:07 Kaynak: DHA

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