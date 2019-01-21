İrem Derici Kocaeli'de Hayranlarını Coşturdu

- İrem Derici Kocaeli'de hayranlarını coşturdu İrem Derici, dansçı sevgilisi ile sahnede hayran bıraktı 41 Burda AVM 3. yılını İrem Derici konseri ile kutladıKOCAELİ - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir alışveriş merkezinin 3.

- İrem Derici Kocaeli'de hayranlarını coşturdu

İrem Derici, dansçı sevgilisi ile sahnede hayran bıraktı

41 Burda AVM 3. yılını İrem Derici konseri ile kutladı



KOCAELİ - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir alışveriş merkezinin 3. açılış yıl dönümü kapsamında sahne alan İrem Derici, hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı. Derici, dansçısı olan sevgilisi Ataberk Özdene ile sahnedeki dans gösterisi ile hayran bıraktı.

Ünlü şarkıcı İrem Derici, Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bulunan 41 Burda Alışveriş Merkezi (AVM)'nin 3. açılış yıldönümü kapsamında sahne aldı. Alışveriş merkezinde gerçekleşen konsere Derici hayranları yoğun ilgi gösterdi. Yaklaşık 1 saat süren konserde Derici, sevilen şarkılarını Kocaeliler için seslendirdi. Derici, sevgilisi Ataberk Özdene'nin de aralarında olduğu dans ekibi ile sahnede sergilediği gösteri ile hayran bıraktı.

"Dantel", "Nabza Göre Şerbet", "Zorun Ne Sevgilim" başta olmak üzere yaklaşık 10 şarkısını seslendiren Derici'ye hayranları konser boyunca eşlik etti. Konseri sırasında konser alanını dolduran hayranları ile de sohbet eden Derici, alışveriş merkezinin yıldönümü pastasını da kesti. Yaklaşık 2 saat süren konserin ardından Derici sahneden inerek hayranlarına veda etti.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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