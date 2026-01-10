IRENA'dan ABD'nin Çekilme Açıklamasına Tepki - Son Dakika
IRENA'dan ABD'nin Çekilme Açıklamasına Tepki

10.01.2026 09:43
IRENA Genel Direktörü, ABD'nin üyeliğinden çekilme niyetine üzülerek, enerji işbirliğinin önemini vurguladı.

ABU Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı (IRENA) Genel Direktörü Francesco La Camera, ABD'nin IRENA üyeliğinden çekilme niyetini açıklamasını üzüntüyle karşıladığını bildirdi.

La Camera, yazılı açıklamasında, IRENA'nın bir üyesi ve küresel ölçekte kilit bir paydaş olarak ABD'nin, uluslararası işbirliği yoluyla yenilenebilir enerjinin ilerletilmesinde uzun yıllar önemli bir rol oynadığını ifade etti.

Bugün yenilenebilir enerjinin yalnızca bir iklim değişikliğiyle mücadele yöntemi olmadığına işaret eden La Camera, "Yenilenebilir enerji, akıllı bir ekonomik tercihtir ve ekonomilerin rekabet gücünü belirleyecek temel unsur olacaktır. Yenilenebilir enerji, iş fırsatları yaratılması, istihdam artışı, teknolojik liderlik ve endüstriyel inovasyon için güçlü bir itici güçtür. Elektrik maliyetlerinin düşürülmesinden stratejik yatırımlara kadar enerji dönüşümü, ülkelerin önemli ekonomik getiriler elde edebileceği tarihi bir fırsat sunmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Enerji güvenliğinde "yenilenebilir enerji" vurgusu

La Camera, yenilenebilir enerjinin mevcut belirsizlik durumlarında enerji güvenliğinin sağlanması ve jeopolitik konumların güçlendirilmesi açısından hayati öneme sahip olduğunu belirtti.

Uluslararası işbirliğinin her zamankinden daha kritik bir hal aldığını belirten La Camera, IRENA'nın küresel enerji dönüşümünü hızlandırma çabalarında ülkeleri ve işletmeleri desteklemeye, yenilenebilir enerjinin sosyoekonomik, çevresel ve güvenlik alanlarını desteklemeye devam edeceğini kaydetti.

ABD'nin yıllar boyunca IRENA'nın ve 171 üyesinin çalışmalarına sağladığı değerli katkıları takdir ettiğini vurgulayan La Camera, "Gelecekte yeniden bir angajman görmeyi umut ediyoruz. Süregelen işbirliği için kapı açık kalmaya devam etmektedir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.