Son Dakika Haberleri: İrfan Can Kahveci: "İzlanda'nın yenilmesi büyük avantaj"
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İrfan Can Kahveci: "İzlanda'nın yenilmesi büyük avantaj"

1 saat önce

Güzel bir oyun sergilediklerini dile getiren İrfan Can Kahveci, "Bugün rahat, güzel ve iyi bir oyun sergiledik ve sonucunu aldık.

İrfan Can Kahveci:

Güzel bir oyun sergilediklerini dile getiren İrfan Can Kahveci, "Bugün rahat, güzel ve iyi bir oyun sergiledik ve sonucunu aldık. İlk maç biraz zorlansak da galip gelmeyi bilmiştik ama bugün iyi bir oyunla ve rahat bir skorla galip geldik. İzlanda'nın yenilmesi de büyük bir avantaj oldu. İnşallah önümüzdeki maçlarda da bu oyunu sergileyip, 3 puanı almak istiyoruz" dedi.


"BUNDAN SONRAKİ TURNUVALARA KATILACAĞIMIZI DÜŞÜNÜYORUM"


Andorra maçının ardından eleştirilere maruz kalmalarını değerlendiren milli oyuncu, "Bazı maçlar böyle olabiliyor. Ona bakılırsa, Fransa'ya karşı da galip gelmiştik çok güzel bir oyunla. Çok çabaladık Andorra maçında da ama olmadı, şanssızlık diyelim. Sonuçta galip gelmesini bildik, 3 puanı aldık. Eleştiriler geldi, olabilir. Ama bizim takımımızın iyi bir jenerasyon yakaladığını ve bundan sonraki turnuvalara da katılacağımızı düşünüyorum" diyerek sözlerini noktaladı.

İrfan Can, İzlanda, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 01:30 
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