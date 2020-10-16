Irlamaz Vadisi 2. etapta temizlik mesaisi - Son Dakika

Irlamaz Vadisi 2. etapta temizlik mesaisi

16.10.2020 16:30
Irlamaz Vadisi 2. etapta temizlik mesaisi, System.String[]

Turgutlu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü Ekipleri Irlamaz Vadisi 2. Etapta çevre temizleme çalışmalarını gerçekleştirdi.

Turgutlu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü Ekipleri Irlamaz Vadisi 2. Etapta çevre temizleme çalışmalarını gerçekleştirdi.

Turgutlululardan gelen yoğun talepler doğrultusunda Irlamaz Vadisi 2. Etabı Turgutlu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından temizlendi. Irlamaz Vadisi 2. Etabında yer alan çöpler ve atıklar ekiplerin titizlikle yürüttükleri çalışmalar sonucunda toplandı. Temizlik çalışmalarının sonunda ise 2.Etap daha temiz bir görünüme kavuştu.

Irlamaz Vadisi 2. Etabın temizlenmesi hakkında konuşan Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı ve Temizlik İşleri Müdürü Evren Erbaş Ser, "Vatandaşlarımızdan gelen yoğun talepleri yerine getirmek için Manisa Büyükşehir Belediyesi yetki ve sorumluluğunda olan Irlamaz Vadisi 2. Etabının temizlenmesi çalışmalarını gerçekleştirdik. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerimizin uzun emekleri sonucunda temizlenen Irlamaz Vadisi 2. Etabı şimdi eskisine göre daha temiz bir görünüme kavuştu. Bizler de yaşam alanlarımızın, çevremizin kirletilmemesi için gerekli duyarlılığı ve özeni göstermeliyiz. Ekiplerimize çalışmalarında kolaylıklar diler, emekleri için teşekkür ederim" dedi. - MANİSA

Irlamaz Vadisi 2. etapta temizlik mesaisi
Irlamaz Vadisi 2. etapta temizlik mesaisi
Irlamaz Vadisi 2. etapta temizlik mesaisi

Turgutlu Belediyesi, Turgutlu, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Irlamaz Vadisi 2. etapta temizlik mesaisi - Son Dakika

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