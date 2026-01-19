İrlanda'dan Trump'ın Gümrük Kararına Tepki - Son Dakika
İrlanda'dan Trump'ın Gümrük Kararına Tepki

19.01.2026 13:37
İrlanda Dışişleri Bakanı McEntee, Trump'ın Grönland nedeniyle gümrük vergisi kararını kınadı.

LONDRA, 19 Ocak (Xinhua) -- İrlanda Dışişleri Bakanı Helen McEntee, ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland konusu nedeniyle bazı Avrupa Birliği üyelerine ve İngiltere'ye ve Norveç'e gümrük vergisi uygulama kararının "kesinlikle kabul edilemez ve son derece üzücü" olduğunu söyledi.

McEntee, "İrlanda, Grönland'ın geleceğinin, köklü demokratik ilkeler ve uluslararası hukuka uygun olarak Danimarka ve Grönland halkı tarafından belirlenecek bir konu olduğu konusunda son derece net bir tutum sergilemektedir" dedi.

Barış ve güvenliğin, tüm Birleşmiş Milletler Üye Devletleri'nin BM Şartı'nın temel ilkelerine uymasına bağlı olduğuna dikkat çeken McEntee, "Bu ilkelerin göz ardı edilip zayıflatıldığı bir dünyada kalıcı barış ve güvenlikten bahsedilemez" dedi.

McEntee, "Ülkelerin egemenlik ve toprak bütünlüğüne saygı pazarlık konusu yapılamaz. Bu, BM Şartı'nın da uluslararası hukukun da temel bir ilkesidir. Büyük ya da küçük, askeri ittifaka dahil ya da tarafsız tüm ülkelerin güvenlik ve emniyeti bu ilkeye bağlıdır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Xinhua

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
