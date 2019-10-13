İş adamı Şükrü Şankaya vefatının 14. yılında anıldı
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Yeşim Tekstil kurucularından Merhum Şükrü Şankaya, vefatının 14. yılında kabri başında ve eğitim dünyasına armağan ettiği Şükrü Şankaya Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirilen özel programda anıldı.
Haber Yayın Tarihi: 13.10.2019 12:01
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