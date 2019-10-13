Son Dakika Haberleri: İş adamı Şükrü Şankaya vefatının 14. yılında anıldı
Son Dakika Ekonomi İş adamı Şükrü Şankaya vefatının 14. yılında anıldı

İş adamı Şükrü Şankaya vefatının 14. yılında anıldı

40 dakika önce

Yeşim Tekstil kurucularından Merhum Şükrü Şankaya, vefatının 14. yılında kabri başında ve eğitim dünyasına armağan ettiği Şükrü Şankaya Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirilen özel programda anıldı.

İş adamı Şükrü Şankaya vefatının 14. yılında anıldı, System.String[]

Yeşim Tekstil kurucularından Merhum Şükrü Şankaya, vefatının 14. yılında kabri başında ve eğitim dünyasına armağan ettiği Şükrü Şankaya Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirilen özel programda anıldı.

Anadolu Lisesi, Yeşim Tekstil, Şükrü Şankaya, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 13.10.2019 12:01 
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