İş adamı Ünal'dan Avrupa'ya gitmek isteyen mülteciler için otobüs desteği - Son Dakika
Son Dakika Güncel İş adamı Ünal'dan Avrupa'ya gitmek isteyen mülteciler için otobüs desteği - Son Dakika

İş adamı Ünal'dan Avrupa'ya gitmek isteyen mülteciler için otobüs desteği

13 dakika önce

Safranbolu Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı ve Ünal Şirketler grubu Yönetim Kurulu Başkanı iş adamı Cengiz Ünal Avrupa'ya gitmek isteyen mülteciler için sınır ili olan Edirne'ye ücretsiz otobüs için destek vereceğini duyurdu.

İş adamı Ünal'dan Avrupa'ya gitmek isteyen mülteciler için otobüs desteği, System.String[]

Safranbolu Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı ve Ünal Şirketler grubu Yönetim Kurulu Başkanı iş adamı Cengiz Ünal Avrupa'ya gitmek isteyen mülteciler için sınır ili olan Edirne'ye ücretsiz otobüs için destek vereceğini duyurdu.


Meclis Başkanı Cengiz Ünal, savaştan kaçarak Karabük'e gelen mültecilerin, sınır ili olan Edirne'ye ücretsiz gidebilmeleri hem Valilik hem de İlçe Kaymakamlığına ücretsiz otobüs kaldırılması için her türlü desteği vereceğini açıkladı. Ünal, yaptığı açıklamada, gitmek isteyen mülteciler için hem Valiliğe hem de İlçe Kaymakamlığına gelecek başvurular için her türlü desteği vereceğini söyleyerek, "Önceki gece Suriye'de muhtemelen rejim güçleri tarafından kahraman Türk askerimize yönelik gerçekleştirilen hava saldırısı sonucu şehit olan 34 Mehmetçiğimize Allah'tan rahmet diliyorum, yaralılarımızın da şifa bulmasını temenni ediyorum. Bu hain saldırıdan sonra hükümetimiz, mülteciler için sınır kapılarının açıldığını duyurdu. Bu kapsamda bende Karabük'teki mültecilerin sınır şehri olan Edirne'ye ulaşabilmeleri için ücretsiz otobüsler kaldırmayı taahhüt ettiğimizi hem Karabük Valimize hem de ilçe kaymakamımıza bildirdim. Sayı ne kadar olursa olsun biz buradan Edirne'ye naklini gerçekleştirmeye hazır olduğumuzu ve devletimizin maddi, manevi her türlü yanında olduğumuzu belirtirim" ifadelerini kullandı. - KARABÜK

Edirne, Avrupa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 01:30 Kaynak: İHA
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