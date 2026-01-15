İş Adamları Silahlı Saldırıda Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Yerel

İş Adamları Silahlı Saldırıda Hayatını Kaybetti

İş Adamları Silahlı Saldırıda Hayatını Kaybetti
15.01.2026 16:18
Etiyopya'da silahlı saldırıda hayatını kaybeden Akbulak ve Güngör, İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı.

Etiyopya'da turistik gezi sırasında uğradıkları silahlı saldırıda hayatını kaybeden iş adamları Erdoğan Akbulak ve Cengizhan Güngör, İstanbul'da son yolculuklarına uğurlandı.

Turistik gezi amacıyla Etiyopya'ya giden iş adamları Erdoğan Akbulak (68), Cengizhan Güngör (68) ve beraberlerindeki 2 arkadaşları, 12 Ocak'ta sabah saatlerinde silahlı saldırıya uğradı. Saldırıda Akbulak, Güngör ve Etiyopyalı şoför hayatını kaybederken, diğer 2 arkadaşları başka bir araçta bulunmaları nedeniyle saldırıdan yara almadan kurtuldu. Hayatını kaybeden iş adamlarının cenazeleri Türkiye'ye getirildikten sonra Adli Tıp Kurumu'nda otopsi işlemleri tamamlandı. Erdoğan Akbulak ve Cengizhan Güngör için Karacaahmet Şakirin Camii'nde öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Kılınan namazın ardından Akbulak ve Güngör, son yolculuklarına uğurlandı. Akbulak'ın cenazesi Karacaahmet Mezarlığı'na defnedilirken, Güngör'ün cenazesinin ise memleketi Kayseri'de toprağa verileceği öğrenildi.

"Biz yalnızca aile olarak değil, Türkiye olarak bu iş adamlarını kaybettik"

Hayatını kaybeden Erdoğan Akbulak'ın yakın akrabası olan Mine Varol, yaşanan olayın büyük bir ihmalden kaynaklı olduğunu düşündüğünü söyledi. Yaşanan acı olayın detaylarını paylaşan Varol, "Cengizhan Bey ve Erdoğan Bey aynı araçtaymış. Öndeki araç çatışmadan kurtulmuş ama ikisi de arkadaki araçtaymış. Duyduğum kadarıyla yaralanmışlar ve hastaneye kaldırılmışlar, orada da vefat etmişler. Sonrasında Dışişleri Bakanlığı ve Turizm Bakanlığı devreye giriyor ve kurtulan o iki kişi elçiliğe sığınıyor. Çok kötü ve elim bir kaza. Mutlaka bir soruşturma açılacaktır. Devletimizin bu işi takip edeceğine inanıyorum, çünkü bu artık uluslararası bir durum. Elbette çatışmaların olduğu bir ülke olarak biliniyor ama turistik bir bölgede oraya gelen bütün turistler için bir önlem alınmamış olması gerçekten çok elim bir durum. Herhangi bir hırsızlık olayı yaşandığını duymadım. Yaşanan çatışma iki tane çetenin arasındaki bir çatışmaymış. Önce ufak başlamış, sonra büyümüş. Ben devletimizin bu durumu sorgulayacağını düşünüyorum. Çünkü Erdoğan Bey ve Cengizhan Bey, Türkiye'nin en önemli iş adamlarından birisiydi. Biz yalnızca aile olarak değil, Türkiye olarak bu iş adamlarını kaybettik. Bunun hesabı mutlaka sorulmalıdır, ben devletime güveniyorum" dedi.

Cenaze törenine aile yakınları, iş dünyasından isimler ve iş adamlarının çok sayıda seveni katıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel İş Adamları Silahlı Saldırıda Hayatını Kaybetti - Son Dakika

SON DAKİKA: İş Adamları Silahlı Saldırıda Hayatını Kaybetti - Son Dakika
