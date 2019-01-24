İş Adamlarına "Arabuluculuk" Anlatıldı

İzmir
Ticaret Odası (İZTO) üyeleri, ticari uyuşmazlıklarda arabuluculuk konusunda bilgilendirildi.
İZTO Genel Sekreteri Mustafa Tanyeri
, İzmir Arabulucular Derneği (İZARADER) ortaklığında oda üyelerine yönelik düzenlenen etkinliğin açılışında, arabuluculuğun önemli ve pratik bir hukuk yolu olduğunu söyledi.
Ticari uyuşmazlıklarda dava şartı (zorunlu) arabuluculuğun 1 Ocak'ta yürürlüğe girdiğini hatırlatan Tanyeri, oda ve üyelerinin bu yöntemi kullandıklarını ve faydasını bir çok olayda deneyimlediklerini anlattı.
İş uyuşmazlıklarındaki arabuluculukla mahkemelerin dava yüklerinin düştüğünü hatırlatan Tanyeri, "2018 başınan itibaren arabuluculara giden 297 bin 147 dosyanın yüzde 67'si anlaşmayla sonuçlandı. Tarafların kazan kazan ilkesiyle masadan mutlu kalktığı bir süreç yaşanıyor. 2017 yılında iş mahkemelerindeki 190 bin davanın sayısı 68 bine geriledi." diye konuştu.
Bu sistemde hüküm verme ve dayatmanın söz konusu olmadığını, arabulucuların kolaylaştırıcı olarak rol oynadığını ifade eden Tanyeri, tarafların masadan tatmin olmuş olarak kalktığını söyledi.
İZARADER Yönetim Kurulu Üyesi Avukat Arabulucu Sinem Hacıeminoğlu da ticari uyuşmazlıklarda dava şartı arabuluculuk düzenlemesinin hayata geçmesiyle yeni bir heyecan yaşadıklarını dile getirdi.
Ticari uyuşmazlıklarda dava şartı arabuluculuğun iş uyuşmazlıklarındaki dava şartı arabuluculuktan süre ve uygulama bakımından farklı olduğuna dikkati çeken Hacıeminoğlu, şöyle devam etti:
"Arabulucular olarak yeni dönemde ticari nitelikli uyuşmazlıklarda artık daha donanımlı, bilgi sahibi ve menfaat odaklı, şirket sahipleri ve tacirler arasındaki uyuşmazlıklarda arabuluculuk yapacağız. Bu sebeple arabulucuların da süreç içinde bilgili, donanımlı ve eksiksiz şekilde görevlerini yerine getirmesi kanaatindeyiz. En ufak yanlışın süreci tıkayacağına ve tacirlerin arabuluculuk müessesine olan inancını zedeleceğini düşünüyoruz. Bu sebeple hatalarımızı minimize etmeye gayret sarf ediyoruz."
Açılışın ardından uzmanlar arabuluculuğun gelişim süreci, ticari dava kavramı, ticarette yaşanan sorunlara arabulucunun getirdiği çözümler, ticari uyuşmazlıklarda dava şartı arabuluculuk uygulamaları hakkında bilgi verdi.