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İş arkadaşının çekiçle yaraladığı şahıs hayatını kaybetti - Son Dakika

İş arkadaşının çekiçle yaraladığı şahıs hayatını kaybetti

27.01.2022 09:46
İş arkadaşının çekiçle yaraladığı şahıs hayatını kaybetti

Adana'da iş arkadaşı tarafından çekiçle ağır yaralanan şahıs, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Adana'da iş arkadaşı tarafından çekiçle ağır yaralanan şahıs, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, 21 Ocak günü saat 08.00 sıralarında Adana Organize Sanayi Bölgesi'nde tır dorsesi üreten bir fabrikada meydana geldi. Fabrikanın yöneticisi, kaynak işlerinin hızlı bitirilmesi için işçileri uyardı. Bunun üzerine kaynakçı Mahmut Eser, iddiaya göre küfredip çalışma arkadaşlarına kızdı. Yaklaşık 3 hafta önce iş başı yapan Emre K. karşılık verdi. Çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Emre K., elindeki çekiçle Eser'in başına vurdu. Eser, aldığı darbeyle kanlar içerisinde yere yığıldı. Çalışanların ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesini yaptığı Mahmut Eser, ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Emre K. ise fabrikaya gelen Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekiplerine teslim oldu. Emniyete götürülen Emre K. ifadesinde, "Mahmut, aileme küfredince kendisini uyardım. Devam edince gözüm karardı, bir anlık sinirle başına vurdum" dedi. Adliyeye sevk edilen Emre K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede entübe edilen ve yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Mahmut Eser ise doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Eser'in cansız bedeni otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Otopsisi yapılan Eser, yakınları tarafından alınarak toprağa verildi. - ADANA

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Organize Sanayi Bölgesi, Adana, Ocak, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İş arkadaşının çekiçle yaraladığı şahıs hayatını kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: İş arkadaşının çekiçle yaraladığı şahıs hayatını kaybetti - Son Dakika
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