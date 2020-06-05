İş Bankası, KOBİ'lerin her türlü işletme sermayesi ihtiyaçlarını karşılayan krediler yanında maaş destek, kira destek, şehir içi yolcu taşımacılığı sektörüne ve eczacılara özel kredi faiz oranları sağlayan "El Birliği ile Devam Destek Paket"inin detaylarını açıkladı.

İş Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre yeni tip koronavirüs (Kobiv-19) salgını sürecinde müşterilerine yönelik özel çözümleri ile sürecin sorunsuz ve kesintisiz atlatılabilmesine yönelik aksiyonlar alan banka, normalleşme sürecine ilişkin destek paketini açıkladı. "El Birliği ile Devam Destek Paket"i kapsamında KOBİ'lerin her türlü işletme sermayesi ihtiyaçlarını karşılayan krediler yanında maaş destek, kira destek, şehir içi yolcu taşımacılığı sektörüne ve eczacılara özel kredi faiz oranları uygulanıyor. Paket içerisinde dijital dönüşüm kredisi ile ihracatçılara ve çiftçilere yönelik krediler de yer alıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Şahismail Şimşek, yeni paketle esnafın, küçük işletmelerin, KOBİ'lerin ve çiftçilerin işe dönüş ve yeniden açılış süreçlerinde destek olmayı hedeflediklerini belirtti.

Pandemi dönemindeki stratejilerini empati üzerine inşa ettiklerinin altını çizen Şimşek, salgın döneminde ödemelerin ertelenmesini, müşterilerin evlerinden, iş yerlerinden ayrılmadan işlemlerini dijital kanallar üzerinden hızlıca tamamlayabilmelerini sağladıklarını ve 6 aya kadar ödemesiz, uygun koşullu krediler sunduklarını bildirdi.

Şimşek, normalleşme sürecinde de Türkiye ekonomisine destek vermeye devam edeceklerini vurguladı.

İşverene Maaş ve Kira Destek Kredisi

Şahismail Şimşek, "El Birliği ile Devam Destek Paket"i kapsamında bir taraftan müşterilerin üretim girdilerinin ve ticari mal alımlarının finansmanı, diğer taraftan işlerinde yeterli gelire kavuşuncaya kadar maaş ve kira ödemelerinde ihtiyaç duyacakları finansman için, ödemesiz dönemli avantajlı faiz oranları ile "Maaş Destek Kredisi" ve "Kira Destek Kredisi" imkanı sunduklarını belirtti.

Paket kapsamında Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi'nden faydalanamayanlara Kredi Garanti Fonu (KGF) ile aynı koşullarla banka kaynaklarından kredi kullandırma imkanının da devam ettiğini bildiren Şimşek, söz konusu imkandan sektör ayrımı olmadan pandemi döneminden en çok etkilenen turizm ve eğlence sektörünün de faydalanabilmesini öngördüklerini aktardı.



Şehiriçi yolcu taşımacılığı ve eczacılara özel krediler



Şimşek, pandemiden en çok etkilenen şehir içi yolcu taşımacılığı sektörüne ise "Şehir içi Yolcu Taşımacılığı Kredisi" ürünü özelinde cazip oranlarla finansman sağlayacaklarını belirtti.

Bu dönemdeki özverili çalışmaları için teşekkür amaçlı olarak eczacılara özel kredi faiz oranları uygulayacaklarının altını çizen Şimşek, salgın sonrası dönemde müşterilerin işlerini dijitalleştirme konusundaki taleplerinin artacağı bu çerçevede işlerini dijitalleştirmek isteyen müşterilerine de paket kapsamında, 6 ay ödemesiz dönemli 36 ay vadeye kadar "Dijital Dönüşüm Kredisi" sunduklarını ifade etti.

Şimşek, şöyle devam etti:

"Paketten yararlanacak müşteriler, İş Bankası'nın teknoloji iştiraki İşNet'in farklı hizmetlerinden de avantajlı koşullarla faydalanabilecekler. İşNet ile işbirliği içerisinde müşterilerimize sunmaya başladığımız ücretsiz e fatura ve e SMM kampanyamız devam etmektedir.

Paketlerle birlikte, ticari kartlarıyla harcamalarına 3 aya kadar erteleme, 18 aya kadar vadelendirme ve taksitlendirme yapabilen esnaflar, özel oranlarla taksitli nakit avans kullanabilecek, ticari ek hesap, İşim Kart, İşim POS gibi farklı ürünlerimizden de faydalanabilecekler."

İhracatın finansmanı için krediler



Şahismail Şimşek, paketin önemli odaklarından birinin de ihracatçılar olduğunu ve ihracatın finansmanı için ihracat kredisi kampanyaları yapmaya devam ettiklerini belirtti.

Bu kapsamda, Türk lirası veya azami 2 milyon dolar/avro limit sınırıyla muhtelif vade ve ödeme seçenekleri ile yeni bir kampanya başlattıklarını ifade eden Şimşek, "İhracatçı müşterilerimizi bu dönemde artması öngörülen sanal fuarlara ve fiziki fuarlara katılım kredisi ile de destekleyeceğiz. Bu kapsamda ihracatçı müşterilerimiz 25 bin avro/dolara kadar 1 yıl vadeli ihracat taahhütlü döviz kredisi kullanabilecekler. Yine ihracat kredisi kullanan müşterilerimiz 3 ay boyunca Anadolu Sigorta'dan emtia taşıma sigortası ürününü %10 indirimli olarak kullanabilecekler." bilgisini verdi.

Şimşek, bu dönemde e-ihracat, e-ticaret ve dijital pazarlama alanlarında müşterilerine sadece finansmanla değil, farklı iş birliği projeleri ile de dokunmak istediklerini bildirdi.

Online eğitim hizmeti sunan WORLDEF ile de bir iş birliği gerçekleştirdiklerini ifade eden Şimşek, iş birliğimiz kapsamında müşterilere WORLDEF'in sunduğu WORLDEF Prime üyeliğine yüzde 50 indirimli fiyatlarla ulaşabileceklerini kaydetti.

Çiftçilere özel faiz oranları ve İmece Kart avantajları

İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Şimşek, salgın döneminde hayati önemi bir kez daha anlaşılan tarım sektörüne ve üreticilere yönelik olarak da paket kapsamında muhtelif vade ve ödeme seçenekleri ile özel faiz oranlı kredi kampanyaları tasarladıklarını belirtti.

Çiftçilerin "Pandemi Dönemi Destek Devam Kredisi" için teminat kolaylıklarından faydalanabileceklerini bildiren Şimşek, "Ayrıca, İmece Kart ile yapılan tarımsal su ve elektrik ödemelerinde salgın döneminde verdikleri ilave 1 ay faizsiz dönem avantajına Haziran ayında da devam ettiklerini, Anadolu Hayat Emeklilik ve Anadolu Sigorta ile çiftçi müşterilerimize özel çözümler sunmaya da devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

İşletmelerin hiçbir ücret ödemeden ya da taahhüt vermeden online işyerlerinden satış ve tahsilat yapmasına imkan veren, müşterilerin de online mağazalarda geleceğin alışverişini hiçbir ilave ücret

ödemeden önceden yapabilmesine imkan veren www.gelecegeode.com internet sitesine sponsor olduklarını aktaran Şimşek, El Birliği ile Destek Paketi'nin yanı sıra 3. parti ortaklıklarıyla özverili çalışmaya devam edeceklerini bildirdi.