İş Bankası'nın "API"leri ile finansal hizmetlere erişim kolaylaşıyor - Son Dakika

İş Bankası'nın "API"leri ile finansal hizmetlere erişim kolaylaşıyor

23.10.2020 14:55
İş Bankası'nın

İş Bankası, API Portal sayesinde girişim ve kuruluşlarla işbirliklerini geliştirip yenilikçi ürünlerin hayata geçirilmesine destek oluyor.

İş Bankası, API Portal sayesinde girişim ve kuruluşlarla işbirliklerini geliştirip yenilikçi ürünlerin hayata geçirilmesine destek oluyor.

İş Bankası açıklamasına göre, açık bankacılık yaklaşımını beslemek amacıyla İş Bankası tarafından sunulan API Portal'ın, Sandbox olarak ifade edilen geliştirme ortamına kayıt olan ve İş Bankası API'lerinin sunduğu finansal yetenekleri deneyimleyen kullanıcı sayısı bini aştı.

İş Bankası'nın, müşterilerinin ihtiyaç ve beklentilerini en iyi şekilde karşılayacak kullanıcı dostu, yenilikçi ürün ve hizmetler sunduğu ekosistem oluşturma girişimlerinden birisi olan API Portal, 2018 yılında "developer.isbank.com.tr" adı altında hayata geçirilmişti.

"İhtiyaç duyulan finansal hizmet fonksiyonlarını hazır şekilde sağlıyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Yalçın Sezen, müşterilerin finansal hizmetlere kolay erişimi ve hayatlarını kolaylaştıracak yenilikçi çözümler için iş birlikçi ekosistemleri çok önemsediklerini ifade etti.

Bu doğrultuda girişimler ve kurumlar ile iş birliğinin artırılması amacıyla sistematik bir şekilde çalıştıklarını belirten Sezen, şunları kaydetti:

"Girişim ve kurumlar ile işbirliklerimizi kolaylaştırıp yenilikçi ürünler hayata geçirmemize, ürün ve hizmetlerimizi bankamız dağıtım kanalları dışından da erişilebilir hale getirmemize hizmet eden API Portalımızı kullanan girişim ve kurumların sayısı bini geçti. API Portal üzerinden teknoloji alt yapımızı bölerek mikro hizmetler şeklinde parçalara ayırıyor, uygulama ara yüzleri üzerinden kaynaklarımızı girişim ve kurumların kullanımına açıyor, ihtiyaç duydukları finansal hizmet fonksiyonlarını kullanıma hazır şekilde sağlıyoruz.

API'ler üzerinden sunduğumuz kullanıma hazır fonksiyonlar ile firma ve girişimlerin zaman ve kaynak tasarrufu yaparak ihtiyaç duydukları finansal yetenekleri uygulamalarına eklemelerini mümkün hale getiriyoruz. Böylelikle kaynağı ve zamanı kısıtlı olan girişimlerin ihtiyaçlarını hızlıca karşılayarak yenilikçi hizmetlerin hayata geçirilmesi için destek oluyoruz."

İş Bankası API Portalı üzerinden mevcut durumda; "Anında Kredi kullandırım ve kredi ile ödeme", "Havale-EFT gönderimi", "Döviz kuru bilgileri gösterimi", "Mevduat faiz oranları gösterimi", "Bağış İşlemleri", "Yol geçiş (HGS) işlemleri", "Hesap hareketleri ve bakiye gösterimi", "ATM-Şube lokasyon bilgileri" ve "Maaş Ödeme ve İş Bankası bilgileriyle oturum açma" gibi fonksiyonları içeren 35 adet API girişim ve kurumların kullanımına sunuluyor.

Şimdiye kadar yapılan 29 farklı entegrasyon ile API'ler üzerinden İş Bankası'nın kullanıma hazır bankacılık fonksiyonları üçüncü taraf firmalar tarafından kendi uygulamaları içerisinde hizmete sunuldu.

İş Bankası, Kredi, CEO, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi İş Bankası'nın 'API'leri ile finansal hizmetlere erişim kolaylaşıyor - Son Dakika Ekonomi

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