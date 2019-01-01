İş dünyasının Merkez Bankasından beklentileri
1 saat önce
TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik, TCMB'nin enflasyonda kalıcı bir iyileşme görmeden faiz indirimi yönünde bir adım atma ihtimalini düşük gördüğünü belirterek, "Hatta adım atmaması gerekir diye de düşünüyorum" diye konuştu.
TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik
, TCMB
'nin enflasyonda kalıcı bir iyileşme görmeden faiz indirimi yönünde bir adım atma ihtimalini düşük gördüğünü belirterek, "Hatta adım atmaması gerekir diye de düşünüyorum" diye konuştu.
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Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 11:45
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