Son Dakika Haberleri: İş dünyasının Merkez Bankasından beklentileri

İş dünyasının Merkez Bankasından beklentileri

1 saat önce

TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik, TCMB'nin enflasyonda kalıcı bir iyileşme görmeden faiz indirimi yönünde bir adım atma ihtimalini düşük gördüğünü belirterek, "Hatta adım atmaması gerekir diye de düşünüyorum" diye konuştu.

İş dünyasının Merkez Bankasından beklentileri, System.String[]
TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik, TCMB'nin enflasyonda kalıcı bir iyileşme görmeden faiz indirimi yönünde bir adım atma ihtimalini düşük gördüğünü belirterek, "Hatta adım atmaması gerekir diye de düşünüyorum" diye konuştu.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 11:45 

TCMB, Erol Bilecik, Ekonomi
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