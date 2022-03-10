İş görme vadiyle 682 bin TL dolandılar, yakayı ele verdiler - Son Dakika
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İş görme vadiyle 682 bin TL dolandılar, yakayı ele verdiler

10.03.2022 22:26

İş görme vadiyle 682 bin TL dolandılar, yakayı ele verdiler Diyarbakır ve Elazığ'da jandarma ekipleri tarafından nitelikli 5 dolandırıcıya operasyon yapıldı.

İş görme vadiyle 682 bin TL dolandılar, yakayı ele verdiler

DİYARBAKIR - Diyarbakır ve Elazığ'da jandarma ekipleri tarafından nitelikli 5 dolandırıcıya operasyon yapıldı. Operasyonda iş görme vaadiyle dolandırdıkları vatandaşlardan 682 bin TL elde eden 5 kişi yakalanarak sevk edildikleri adli makamlar tarafından tutuklandı.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğünce, Ergani İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde, kendisini kamu görevlisi olarak tanıtan veya kamu kurum ve kuruluşlarıyla ilişkisi olup, onlar nezdinde hatırı sayıldığından bahisle, belli bir işin görüleceği vaadiyle maddi menfaat temin ederek "Nitelikli Dolandırıcılık" suçunu işleyen şahısların olduğu yönünde bilgi edindi. Ekiplerin yaptığı titiz çalışmalar neticesinde S.N, E.K., M.A., A.Ş.ve M.Z.K. isimli şüphelilerin 35 ayrı dolandırıcılık olayında toplam 682 bin TL haksız kazanç elde ettiği tespit edildi. Olayla ilgili olarak Diyarbakır ve Elazığ illerinde eş zamanlı operasyon icra edilerek 5 adet cep telefonu ve sim karta el konulurken, yakalanan 5 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

İş görme vadiyle 682 bin TL dolandılar, yakayı ele verdiler

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Türk Lirası, Diyarbakır, Jandarma, Elazığ, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İş görme vadiyle 682 bin TL dolandılar, yakayı ele verdiler - Son Dakika


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