İş İnsanı Kerim Karakoç 2024'te belediye başkanlığına aday adaylığını açıkladı - Son Dakika
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İş İnsanı Kerim Karakoç 2024'te belediye başkanlığına aday adaylığını açıkladı

05.12.2022 16:10
İş İnsanı Kerim Karakoç 2024'te belediye başkanlığına aday adaylığını açıkladı

Kayserili İş İnsanı Kerim Karakoç, Kayseri'nin Felahiye ilçesine belediye başkan adaylığını şimdiden açıkladı.

Kerim Karakoç kimdir?

20 Mayıs 1992 tarihinde dünya ya geldi. Başarılı İş İnsanı Kerim Karakoç Türkiye'nin birçok ilinde bulundu ve genç yaşında siyasi kariyerinde önemli adımlar attı. Yaptığı yardımlar ile Türkiye'nin dört bir yanında örnek bir iş insanı oldu.Kerim Karakoç 27. Dönem İyi Parti Antalya milletvekili adayı oldu. Aynı Zamanda başarılı siyasetçi 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde de Kayseri Felahiye belediye başkan adayı gösterildi.

İş insanı Kerim Karakoç yaptığı açıklamada "Ailem, dostlarım ve bilhassa Kayseri halkı tarafından yoğun bir şekilde 2024 seçimlerinde aday olmam yönünde ciddi bir talep var. Bu talepler doğrultusunda ben daima göreve hazırım ve din, dil, ırk fark etmeksizin ve ötekileştirmeden değerli Kayseri halkına hizmet için hazırım. 2024 yerel seçimlerinde Kayseri'mizin en güzel ilçelerinden birisi olan Felahiye ilçemizin belediye başkan adaylığımı şimdiden açıklıyorum. Bu güzel ilçemize kalıcı hizmetler ve eserler bırakmak adına 2024 seçimlerinde hep birlikte el ele omuz omuza beni destekleyeceğinize hiç şüphem yok." dedi.

Başarılı iş insanı Karakoç açıklamalarına "Değerli ilçemize ortak bir yaşamı inşa etmek istiyoruz. Herkesin yönetime katıldığı ve yönetimin içinde karar ve söz sahibi olduğu bir ilçe yönetimi kuracağız. Eşitliği, adaleti, hukuku savunacağız. Yeryüzü herkesindir. Herkes eşittir ve herkese eşit hizmet sunacağız. Bizim hayallerimizde sevgimizde büyük. Yılmadan yorulmadan hizmetlerimize Rabbimizin izni ile ve sizlerin destek ve dualarınızla devam edeceğiz. Bizim sevdamız insanadır. Bizim sevdamız ilçemizedir. Bizim sevdamız yaratılmışların en şereflisi insan odaklı hizmet sevdası olacaktır. Şimdiden Rabbim hepimizin yar ve yardımcısı olsun" ifadeleri ile son verdi.

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