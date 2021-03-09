İş insanlarından, İmranlı'daki öğrencilere kırtasiye desteği - Son Dakika

SİVAS'ın İmranlı ilçesinde ihtiyaç sahibi 216 öğrenciye Ankara'da yaşayan iş insanları tarafından kırtasiye yardımı yapıldı. Ayrıca Almanya'dan gönderilen 130 gıda paketi de ilçe belediyesince ihtiyacı olanlara ulaştırıldı.

Ankara'da yaşayan iş insanları Ali ve Aziz Eroğlu, ilçede öğrenim gören ihtiyaç sahibi 216 öğrenciye kırtasiye yardımında bulundu. Hayırsever iş insanları tarafından gönderilen kırtasiye malzemeleri, İmranlı Kaymakamı Hüseyin Çamkerten, İmranlı Belediye Başkanı Murat Açıl ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Şafak Turan'ın katılımları ile öğrencilere dağıtıldı. Ayrıca Almanya'nın Frankfurt kentinden Ahmet Aksu'nun organizasyonu ve Kızılırmak Derneği'nin destekleriyle gönderilen 130 gıda paketi de belediye aracılığı ile ihtiyaç sahiplerin dağıtıldı.Gurbetteki dostlarının kendilerini hiç yalnız bırakmadıklarını söyleyen İmranlı Belediye Başkanı Murat Açıl, "Çok zorlu süreçlerden geçiyoruz. Salgın dünyanın her tarafını sardı. İnsanlar yaşamlarıyla, sağlıkları ile uğraşıyorlar. Bu zor günleri ancak dayanışmayla açabiliriz. İmranlı ilçemiz dayanışma açısından gerçekten çok önemli bir kent. Gurbetteki dostlarımız bizi asla yalnız bırakmıyorlar. Ankara'dan dostlarımız kırtasiye malzemeleri gönderdiler. 216 öğrencimiz ulaştırmak üzere kırtasiye seti hazırladılar. Çok daha uzaklardan Almanya Frankfurt tan Ahmet Aksu kardeşimizin destekleriyle, Kızılırmak Derneği'nin yardımlarıyla bize 130 gıda kolisi hazırlayıp yolladı. Bunun gibi son bir yıl içerisinde bir çok dostumuz bizi gıda ve kırtasiye malzemeleriyle, giyim malzemeleriyle, dezenfektan malzemeleri ile hiç yalnız bırakmadılar. Tüm dostlarımıza teşekkür ediyoruz" dedi.