İş Makinesi ile Kamyon Arasına Sıkışan İşçi Hayatını Kaybetti
39 dakika önce
SAKARYA'da bulunan yem fabrikasında yük indirme işlemi sırasında kamyon ve forkliftin arasında sıkışan Recep Aktaş (46) hayatını kaybetti.
SAKARYA'da bulunan yem fabrikasında yük indirme işlemi sırasında kamyon ve forkliftin arasında sıkışan Recep Aktaş
(46) hayatını kaybetti.
Kaza, öğlen saatlerinde Geyve
ilçesindeki yem fabrikasında meydana geldi. Evli, 2 çocuk babası olan işçi Recep Aktaş, yem yüklü kamyondan forklift ile yük indirilme yapıldığı sırada iş makinesi ile kamyonun arasında sıkışarak ağır yaralandı. Çalışanların durumu fark etmesi sonucu sıkıştığı yerden çıkarılan Recep Aktaş, olay yerine gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Sakarya Üniversitesi
Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralı Recep Aktaş yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Recep Aktaş'ın cansız bedeni hastanenin morguna kaldırıldı. Aktaş'ın cenazesi yarın Geyve ilçesinde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.
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Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 09:23 Kaynak: DHA
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