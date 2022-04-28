İş Sanat'tan bayrama özel yayınlar - Son Dakika
Üye Girişi

İş Sanat'tan bayrama özel yayınlar

28.04.2022 19:00
İş Sanat'tan bayrama özel yayınlar

İş Sanat'ın YouTube kanalı, bayram boyunca çeşitli içerikleri sanatseverlerle buluşturacak.

İş Sanat'ın YouTube kanalı, bayram boyunca çeşitli içerikleri sanatseverlerle buluşturacak.

İş Sanat'tan yapılan açıklamaya göre, Türk sanat müziğinin değerli isimlerinin bir araya gelerek oluşturduğu "Gerdaniye Köçekçe Takımı"nın İş Sanat için hazırladığı konser, bayramın ilk günü İş Sanat YouTube kanalında yayında olacak.

Osmanlı döneminde, müzikle dansın bir arada sunulduğu bir eğlence geleneği olan ve zaman içinde halk türküleriyle de bir araya gelerek yeni formlar kazanan köçekçe konseri, 2 Mayıs saat 20.30'da seyredilebilecek.

"Türkiye İş Bankası İktisadi Bağımsızlık Müzesi" olarak ziyaretçilerini ağırlayan binanın müzeye dönüşüm hikayesi, yine 2 Mayıs saat 20.30'da "Gelecek Nesillere Armağan" belgeseliyle İş Sanat'ın YouTube kanalında izlenebilecek.

Venezuela Senfoni Orkestrası konserleri dinleyiciyle buluşacak

Dünyaca ünlü Venezuela Simon Bolivar Senfoni Orkestrası'nın İş Kuleleri Salonu'nda verdiği, büyük ilgi gören konserleri ise 3 Mayıs ve 5 Mayıs saat 20.30'da YouTube'da ilk gösterimleriyle yayında olacak.

Karadeniz müziğinin sevilen ismi Resul Dindar, "Sevdam ile Dalgalan Karadeniz" başlıklı konseri ile 4 Mayıs saat 20.30'da İş Sanat YouTube kanalına konuk olacak.

Melikşah Altuntaş'ın hazırlayıp sunduğu İş Sanat'ın yeni kültür sanat programı "Hayatımın Listesi"nde, farklı konuklarla müzikten, tiyatroya, sinemadan, edebiyata güncel konular konuşulacak.

Anadolu rock müziğinin öncülerinden Cahit Berkay ve Türk halk müziğinin usta ismi Cengiz Özkan'ın "Anadolu Ozanlarının İzinde" başlıklı konseri de, 6 Mayıs saat 20.30'da İş Sanat'ın YouTube kanalında yayında olacak.

"Çocukken Büyüdüm Ben" video serisi yeni bölümleriyle devam edecek. Terzi Mahmut Bey ve dükkanına gelen kukla İhsan'ın günlük hayat hakkındaki sohbetlerine yavaş yavaş kasabanın diğer kukla ve insanlarının da katıldığı Semaver Kumpanya'nın İş Sanat için hazırladığı seri, 8 ve 22 Mayıs saat 15.00'te izlenebilecek.

YORUMLAR
500
Kooperatifçi kadınların bayram mesaisi Kooperatifçi kadınların bayram mesaisi Mardin'de mayıs ayı için otellerdeki doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı Mardin'de mayıs ayı için otellerdeki doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı

Youtube, Bayram, Mayıs, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İş Sanat'tan bayrama özel yayınlar - Son Dakika


Son Dakika
18:43 Liverpool, Jurgen Klopp'la sözleşmesini 2026'ya kadar uzattı!
18:41 Ramazan bayramı nedeniyle cezaevlerinde açık görüşler 3-8 tarihlerinde gerçekleşecek
18:38 Alkol masasında Kadir Gecesi kutlaması yapan çalışanları hakkında Pegasus açıklama yaptı: Gerekli aksiyonlar alınacak
18:23 Türkiye ile Ermenistan arasındaki üçüncü görüşme 3 Mayıs'ta gerçekleşecek
18:22 CHP'li Özgür Özel Cumhurbaşkanı Erdoğan'a cevap verdi: Kendisini İsmet Özel'e havale ediyorum
18:19 Antalyaspor Teknik Direktörü Şahin, 16 yaşındayken Ronaldo'ya verdiği sözü açıkladı
18:17 Dünyanın en büyük mavi elması rekor fiyata satıldı!
18:08 Galatasaray camiasında başkanlık seçimi iptal mi edilecek?
18:07 İngiliz basını, 41 sivili öldüren Esed rejiminin katliamına ait görüntüleri paylaştı
18:00 Aylarca aç bırakılan aslanların son görüntüsü görenleri korkuttu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.04.2022 19:09:54. #1.13#
SON DAKİKA: İş Sanat'tan bayrama özel yayınlar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement