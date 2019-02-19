İş ve Ekonomi Dünyasının Gündemi
1 saat önce
TBV ve SAS İşbirliği DuyurusuYer: Pera Palace HotelTarih: 19 ŞubatSaat: 13: 15Blockchain Economy Summit IstanbulYer: Haliç Kongre MerkeziTarih: 20 ŞubatSaat: 10: 00Kırtasiye-Ofis FuarıYer: TÜYAP Kongre MerkeziTarih: 20-24 ŞubatSaat: 10: 0012.
TBV ve SAS İşbirliği Duyurusu
Yer: Pera Palace Hotel
Tarih: 19 Şubat
Saat: 13: 15
Blockchain Economy Summit Istanbul
Yer: Haliç
Kongre Merkezi
Tarih: 20 Şubat
Saat: 10: 00
Kırtasiye-Ofis Fuarı
Yer: TÜYAP Kongre Merkezi
Tarih: 20-24 Şubat
Saat: 10: 00
12. Kurumsal Yönetim Zirvesi
Yer: Sabancı Center
Tarih: 21 Şubat
Saat: 13: 30 İstanbul
Oyuncak Fuarı 2019
Yer: TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi
Tarih: 26 Şubat
Saat: 11: 30
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 09:06 Kaynak: DHA
Sokak Ortasında Pompalı Tüfek Dehşeti Kamerada
Binali Yıldırım'ın Videosu Sosyal Medyada İzlenme Rekoru Kırıyor
Süper Ligin Lideri Başakşehir'i Tribünde Sadece 1 Taraftar Destekledi
Eski Gençlik ve Spordan Sorumlu Devlet Bakanı Fikret Ünlü, Yaşamını Yitirdi