Son Dakika Haberleri: İş ve Ekonomi Dünyasının Gündemi

İş ve Ekonomi Dünyasının Gündemi

1 saat önce

TBV ve SAS İşbirliği DuyurusuYer: Pera Palace HotelTarih: 19 ŞubatSaat: 13: 15Blockchain Economy Summit IstanbulYer: Haliç Kongre MerkeziTarih: 20 ŞubatSaat: 10: 00Kırtasiye-Ofis FuarıYer: TÜYAP Kongre MerkeziTarih: 20-24 ŞubatSaat: 10: 0012.

İş ve Ekonomi Dünyasının Gündemi, System.String[]
TBV ve SAS İşbirliği Duyurusu

Yer: Pera Palace Hotel

Tarih: 19 Şubat

Saat: 13: 15

Blockchain Economy Summit Istanbul

Yer: Haliç Kongre Merkezi

Tarih: 20 Şubat

Saat: 10: 00

Kırtasiye-Ofis Fuarı

Yer: TÜYAP Kongre Merkezi

Tarih: 20-24 Şubat

Saat: 10: 00

12. Kurumsal Yönetim Zirvesi

Yer: Sabancı Center

Tarih: 21 Şubat

Saat: 13: 30

İstanbul Oyuncak Fuarı 2019

Yer: TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi

Tarih: 26 Şubat

Saat: 11: 30

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 09:06 Kaynak: DHA

Haliç, İstanbul, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sokak Ortasında Pompalı Tüfek Dehşeti Kamerada Binali Yıldırım'ın Videosu Sosyal Medyada İzlenme Rekoru Kırıyor

Süper Ligin Lideri Başakşehir'i Tribünde Sadece 1 Taraftar Destekledi Eski Gençlik ve Spordan Sorumlu Devlet Bakanı Fikret Ünlü, Yaşamını Yitirdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.2.2019 10:39:51. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İş ve Ekonomi Dünyasının Gündemi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]