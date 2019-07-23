İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

Ford Otosan "Sosyal Etki Merkezi"nin açılışı
Yer : Dilovası/ İzmit
Tarih : 23 Temmuz Salı
Saat : 11: 00
KOÇSİSTEM & AÇEV Basın Toplantısı
Tarih : 24 Temmuz
Yer : Divan İstanbul Otel
Saat : 10.30
İstanbul Sanayi Odası (İSO) Meclis toplantısı
Tarih : 24 Temmuz
Yer : İSO Odakule, Fazıl Zobu Meclis Toplantı Salonu
Saat : 15.00
Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB)
Tarih : 25 Temmuz
Yer : Radisson Blu Hotel Vadistanbul
Saat : 12.00
Mercedes-Benz Türk Her Kızımız Bir Yıldız Projesi
Yer : Feriye Lokantası
Tarih : 26 Temmuz Cuma
Saat : 09: 30
FLO Mağazacılık basın toplantısı
Yer : Raffles Hotel, Orkide Salonu
Tarih : 26 Temmuz Cuma
Saat : 10: 00
Ahmet Çalık - Japonya Devlet Nişanı Töreni
Yer : Çırağan Sarayı
Tarih : 26 Temmuz Cuma
Saat : 18: 00
Kazakistan Resmi Ticaret ve Ekonomi Heyeti Toplantısı
Yer : Ritz Carlton Istanbul
Tarih : 31 Temmuz Çarşamba
Saat : 09: 00