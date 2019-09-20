İş ve ekonomi dünyasının gündemi

2. Uluslararası Tarım ve Gıda Etiği Kongresi

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

Meteoroloji İstanbul için saat verip uyardı!

Ünlü anket şirketi vatandaşlara sordu: Babacan'a mı yoksa Davutoğlu'na mı oy verirsiniz?