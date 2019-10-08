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İş ve ekonomi dünyasının gündemi

24 dakika önce

10. Türkiye Enerji ZirvesiTarih : 6-8 EkimYer : Regnum Carya Hotel/AntalyaEczacıbaşı Tıp Ödülleri töreniTarih : 8 EkimYer : İş Sanat Konser Salonu, LeventSaat : 19.

İş ve ekonomi dünyasının gündemi, System.String[]


10. Türkiye Enerji Zirvesi
Tarih : 6-8 Ekim
Yer   : Regnum Carya Hotel/Antalya
Eczacıbaşı Tıp Ödülleri töreni
Tarih : 8 Ekim
Yer   : İş Sanat Konser Salonu, Levent
Saat  : 19.00
Mercedes-Benz Fashion Week
Tarih : 8-11 Ekim
Yer   : Zorlu PSM
TÇMB Uluslararası Teknik Seminer ve Sergisi
Tarih : 8-11 Ekim
Yer   : Antalya,Belek
Kurumsal Sosyal Sorumluluk Zirvesi
Tarih : 9 Ekim
Yer   : Boğaziçi Üniversitesi, Albett Long Hall
Saat  : 10.00
GE Sağlık Türkiye, Sephora Türkiye ve Ups Basın Daveti
Tarih : 9 Ekim
Yer   : Sofa Hotel,Hallarts Salonu/Nişantaşı
Saat  : 10.30
Erka Turizm Basın Toplantısı
Tarih : 9 Ekim
Yer   : Feriye
Saat  : 12.00
Yetenek Yönetimi Konferansı
Tarih : 10 Ekim
Yer   : Crown Plaza Asia, İstanbul
Saat  : 10.00
KAGİDER ve Tuborg Basın Toplantısı
Tarih : 10 Ekim
Yer   : Conrad İstanbul, Jr. Balo Salonu
Saat  : 11.00
Istanbul Jewelry Show
Tarih : 10-13 Ekim
Yer   : CNR Expo, Istanbul Fuar Merkezi
Saat  : 11.30
ALUEXPO 2019
Tarih : 10-12 Ekim
Yer   : İstanbul Fuar Merkezi, Bakırköy
Saat  : 10.00-18.00
Sensobright Basin Toplantısı

Tarih : 11 Ekim
Yer   : Divan İstanbul, Taksim
Saat  : 10.00
MMA IMPACT İstanbul 2019 konferansı
Tarih : 14 Ekim
Yer   : The Ritz-Carlton Istanbul
Quasar Basın Toplantısı
Tarih : 15 Ekim
Yer   : Quasar İstanbul
Saat  : 09.00

Antwell İyi Yaşam Evleri Basın Toplantısı
Tarih : 15 Ekim
Yer   : 10.00
Saat  : Antwell, Üsküdar
"Allianz Teknik" Deprem ve Yangın Test ve Eğitim Merkezi Açılışı
Tarih : 15 Ekim
Yer   : Türk-Alman Üniversitesi
Saat  : 10.30
BREF ile Kıyılarda Temizlik Dalgası
Tarih : 15 Ekim
Yer   : Kilyos Kısırkaya Sahili
Saat  : 10.45
Doğan Tekeli ile 60 Yılı Aşan Mimarlığı Üzerine
Tarih : 15 Ekim
Yer   : SALT Galata, Oditoryum
Saat  : 19.00
Foriba ve Sovos
Tarih : 16 Ekim
Yer   : Wyndham Grand,Levent
Saat  : 9.30
İDDMİB İlk 10 Aylık Değerlendirme Toplantısı
Tarih : 16 Ekim
Yer   : Wyndham Grand İstanbul,Levent
Saat  : 10.00
İstanbul Avrasya Blockchain Zirvesi
Tarih : 18-19 Ekim
Saat  : 09.00
Blockchain Türkiye Platformu 1. Yıl Dönümü Etkinliği
Tarih : 24 Ekim
Yer   : E-Spor Arena, Maslak
Saat  : 09.00
2. Uluslararası Tarım ve Gıda Etiği Kongresi
Tarih : 24-25 Ekim
Yer   : İzmir
Connect for Creativity-Yaratıcı Katalizör

Tarih : 5-6 Aralık
Yer    : Abdullah Gül Üniversitesi
Marka Konferansı
Tarih : 18-19 Aralık
Yer   : Çırağan Sarayı


Regnum Carya, Türkiye, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 09:01 Kaynak: DHA
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