Son Dakika Haberleri: İş ve ekonomi dünyasının gündemi
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İş ve ekonomi dünyasının gündemi

1 saat önce

Quasar Basın ToplantısıTarih : 15 EkimYer : Quasar İstanbulSaat : 09.00"Allianz Teknik" Deprem ve Yangın Test ve Eğitim Merkezi AçılışıTarih : 15 EkimYer : Türk-Alman ÜniversitesiSaat : 10.30BREF ile Kıyılarda Temizlik DalgasıTarih : 15 EkimYer : Kilyos Kısırkaya SahiliSaat : 10.

İş ve ekonomi dünyasının gündemi, System.String[]

Quasar Basın Toplantısı

Tarih : 15 Ekim

Yer   : Quasar İstanbul

Saat  : 09.00

"Allianz Teknik" Deprem ve Yangın Test ve Eğitim Merkezi Açılışı

Tarih : 15 Ekim

Yer   : Türk-Alman Üniversitesi

Saat  : 10.30

BREF ile Kıyılarda Temizlik Dalgası

Tarih : 15 Ekim

Yer   : Kilyos Kısırkaya Sahili

Saat  : 10.45

Doğan Tekeli ile 60 Yılı Aşan Mimarlığı Üzerine

Tarih : 15 Ekim

Yer   : SALT Galata, Oditoryum

Saat  : 19.00

Foriba ve Sovos

Tarih : 16 Ekim

Yer   : Wyndham Grand,Levent

Saat  : 9.30

İDDMİB İlk 10 Aylık Değerlendirme Toplantısı

Tarih : 16 Ekim

Yer   : Wyndham Grand İstanbul,Levent

Saat  : 10.00

İstanbul Avrasya Blockchain Zirvesi

Tarih : 18-19 Ekim

Saat  : 09.00

Blockchain Türkiye Platformu 1. Yıl Dönümü Etkinliği

Tarih : 24 Ekim

Yer   : E-Spor Arena, Maslak

Saat  : 09.00

2. Uluslararası Tarım ve Gıda Etiği Kongresi

Tarih : 24-25 Ekim

Yer   : İzmir

Connect for Creativity-Yaratıcı Katalizör

Tarih : 5-6 Aralık

Yer    : Abdullah Gül Üniversitesi

Marka Konferansı

Tarih : 18-19 Aralık

Yer   : Çırağan Sarayı


Deprem, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 09:00 Kaynak: DHA
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