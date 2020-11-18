İsaköy asfalta kavuştu - Son Dakika

İsaköy asfalta kavuştu

18.11.2020 15:24
İsaköy asfalta kavuştu, System.String[]

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Yol ve Alt Yapı Koordinasyon Daire Başkanlığı tarafından yatırımların sürdüğü Arguvan İlçesi, İsaköy Mahallesi'ne yapılan asfalt çalışmalarını inceledi.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Yol ve Alt Yapı Koordinasyon Daire Başkanlığı tarafından yatırımların sürdüğü Arguvan İlçesi, İsaköy Mahallesi'ne yapılan asfalt çalışmalarını inceledi.

Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan çalışmaları yerinde görmek için Arguvan İlçesi'ni ziyaret eden Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, İsaköy Mahallesi'nde devam eden asfalt çalışmalarını yerinde inceledi. Başkan Gürkan'a inceleme gezisinde Arguvan Kaymakamı Gökhan Dolaş, Arguvan Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş, Arguvan AK Parti İlçe Başkanı Gazi Uşen, İsaköy Mahalle Muhtarı Hasan Hüseyin Çelik, Genel Sekreter Yardımcıları, Daire Başkanları ve ilgili şube müdürleri eşlik etti.

Başkan Selahattin Gürkan'ın İsaköy Mahallesi ziyaretinde açıklamalarda bulunan İsaköy Mahalle Muhtarı Hasan Hüseyin Çelik, mahalleli olarak yapılan çalışmalardan dolayı memnun olduklarını belirtti. Çelik, "Sayın Başkanımız köyümüze gelerek bizleri onurlandı. Hizmetlerin dolayı teşekkür ederim. Köyümüzün yolları güzel oldu. Vatandaşlarımız memnun. Ayrıca Kültür Merkezimizle ilgili çalışmalarda yapıldı. Hizmetlerinden dolayı başkanımıza ve ekibine teşekkür ederim" dedi.

İsaköy Mahallesi ziyaretine katılan AK Parti Arguvan İlçe Başkanı Gazi Uşen de, ilçeye yapılan yatırımlardan dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'a teşekkür ederek, bu dönemde alt yapı ve asfalt konusunda Arguvan'a büyük yatırımların yapıldığını ifade etti.

Tarihinde ilk kez Arguvan'ın ilçe olarak bu kadar hizmet aldığını vurgulayan Arguvan Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş ise "Mevsimin ilerlemiş olmasına rağmen İsaköy mahallemizde sıcak asfalt, yama ve bakım onarım çalışmaları devam ediyor. Bu sene Arguvan ilçemize tarihinde ilk defa bu kadar uzun kilometrelerce asfalt döküldü. Çalışan ekip bu konuda gayet özverili bir şekilde çalışıyor. Kurallara, standartlara uygun bir şekilde çalışmalar yapılıyor. Yol ve Alt Yapı Koordinasyon Dairesi Başkanımız sağ olsun sürekli ekibin başında. Çalışmalarda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Yol medeniyettir. Bu anlamda yollarımızın düzgün olması bizimde ilçemizin, mahallelerimizin yaşam standartlarını, yaşam kalitelerini daha yukarıya çekmemizi sağlayacaktır. Bu çalışmaların mahallelerimize büyük bir katkısı ve desteği oldu. Mahallelerimizde yaşayan vatandaşlarımız sevinç ve gurur içerisindeler. Bu nedenle ben bir kez daha teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Arguvan ilçe genelinde çalışmaların yoğun bir şekilde sürdüğünü söyleyen Arguvan Kaymakamı Gökhan Dolaş, yapılan çalışmalardan dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'a ve pandemi kuralları çerçevesinde özverili bir çalışma yürüten çalışanlara teşekkür etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise Arguvan İlçesinde yapılan çalışmalarda yüzde 80'lik kısmın tamamlandığını ve geriye kalan yüzde 20'lik bölümün ise önümüzdeki dönemde tamamlanacağını ifade etti. Gürkan, "Çalışmalarını yaptığımız yolun İsaköy Mahallemize ve Arguvan'ımıza hayırlı olmasını diliyorum. Arkadaşlarımızı çalışmaların yapıldığı yerde ziyaret ettik. Gerçekten canla başla çalışıyorlar. İnşallah önümüzdeki dönemde kalan kısmı bitireceğiz. Yol medeniyettir anlayışının bütün mahallemize ve bütün yerleşim yerlerine gerek alt yapı olarak gerek üst yapı olarak hizmet noktasında sunulmasını amaçlamaktayız. Arguvan'da çalışmalarımızın yüzde 80'lik kısmı tamamlandı ve önümüzdeki dönemde yüzde 20'lik kısmı tamamlanıp bitirilecek. Çalışmalarımız bitmez. İnsanlarımızın sürekli ihtiyaçları vardır ama temel alt yapı hizmetleri olarak bu hizmetler götürülürse, diğerleri de rutin hizmetler olur ve o hizmetleri biz süresi içerisinde ve sürecinde yaparız. Tekrardan yapılan yolun Arguvan'ımıza ve İsaköy mahallemize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum" şeklinde konuştu.

İsaköy Mahallesi'nde inceleme gezisi sırasında mahalle sakinleriyle yakından ilgilenen Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, mahallede bulunun Kültür Merkezi'ni de gezdi. Kültür Merkezi hakkında bilgiler alan Başkan Gürkan, vatandaşların istek ve taleplerini dinledi. - MALATYA

İsaköy asfalta kavuştu
İsaköy asfalta kavuştu
İsaköy asfalta kavuştu

Koordinasyon Daire Başkanlığı, Selahattin Gürkan, Malatya, Arguvan, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İsaköy asfalta kavuştu - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Alman futbolcu Sami Khedira, Juventus'tan ayrılmayı düşünüyor Savcı Sayan'dan bomba iddia: HDP'ye karşı birleştiler, parti kuruyorlar Evlilik teklifi reddedilen adam, genç kızı gaz yağı ile yakarak öldürdü Feyza Civelek, Sol Yanım dizisindeki rolü için 20 kilo verdi "Uygunsuz görüntüleri var" iddiasıyla kızını öldürmüştü! Mahkeme gerekçeli kararını açıkladı Son Dakika! Kılıçdaroğlu'ndan Çakıcı'nın tehdit mektubuyla ilgili ilk açıklama: Çakalların olduğu yerde hiç kimse bize bir şey söyleyemez Oyuncu Gül Gölge trafik kazası geçirdi Masumlar Apartmanı'nda Safiye'nin aşkı geri dönüyor! Tansel Öngel kadroya dahil oldu
Pfizer ve BioNTech'in ürettiği koronavirüs aşısından bir müjde daha: Yüzde 95'ten fazla koruma sağladı Pfizer ve BioNTech'in ürettiği koronavirüs aşısından bir müjde daha: Yüzde 95'ten fazla koruma sağladı         
15:19
Son Dakika! Faiz kararı öncesi Erdoğan'dan dikkat çeken sözler: Yatırımcımızı yüksek faize ezdirmemeliyiz Son Dakika! Faiz kararı öncesi Erdoğan'dan dikkat çeken sözler: Yatırımcımızı yüksek faize ezdirmemeliyiz         
14:57
Kestiği ağacın altında kalan orman işçisi, feci şekilde can verdi Kestiği ağacın altında kalan orman işçisi, feci şekilde can verdi         
14:10
Yalın ayak fırına giren şahıs uyuyan fırıncının telefonunu çaldı Yalın ayak fırına giren şahıs uyuyan fırıncının telefonunu çaldı         
13:57
Oyuncu Ezgi Mola'dan hamilelik iddialarına sert çıkış: Terbiyesizce bir haber keşke sorsaydınız Oyuncu Ezgi Mola'dan hamilelik iddialarına sert çıkış: Terbiyesizce bir haber keşke sorsaydınız         
13:38
Profesörün tecavüzle suçlandığı davada 'sperm' delili kayboldu Profesörün tecavüzle suçlandığı davada 'sperm' delili kayboldu         
13:18
Ali Koç Los Angeles'ta 14,5 milyon dolara aldığı malikanenin parasını nakit ödemiş Ali Koç Los Angeles'ta 14,5 milyon dolara aldığı malikanenin parasını nakit ödemiş         
12:45
Ali Babacan: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın teklifini kabul etmedim Ali Babacan: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın teklifini kabul etmedim         
12:18
Ne maske ne mesafe! Boğaz'daki lüks yatta koronayı hiçe sayıp dip dibe eğlendiler Ne maske ne mesafe! Boğaz'daki lüks yatta koronayı hiçe sayıp dip dibe eğlendiler         
11:57
Babasının cenaze törenine katılmayan Burak Deniz'den pes dedirten açıklama: Zamansal açıdan gidemedim Babasının cenaze törenine katılmayan Burak Deniz'den pes dedirten açıklama: Zamansal açıdan gidemedim         
11:39
"Salgın bütün ülkeye yayılmış durumda" diyen bakan Koca üç kentimize dikkat çekti         
11:36
Yaşlı adam üçüncü kattan yere çakıldı! Korkunç ölüm kamerada Yaşlı adam üçüncü kattan yere çakıldı! Korkunç ölüm kamerada         
11:23
Evinin bahçesine düşen göktaşını 14 milyona satan adam, milyoner olduğunu duyurdu Evinin bahçesine düşen göktaşını 14 milyona satan adam, milyoner olduğunu duyurdu         
11:11
Su içtiği için dehşeti yaşayan çocuğun hayatı alt üst oldu: Geceleri uyumuyor, yabancı birini görünce kaçıyor Su içtiği için dehşeti yaşayan çocuğun hayatı alt üst oldu: Geceleri uyumuyor, yabancı birini görünce kaçıyor         
10:31
İran Devrim Muhafızları'nın keskin nişancısı Aliyev'i hedefe koydu İran Devrim Muhafızları'nın keskin nişancısı Aliyev'i hedefe koydu         
10:13
Hafta sonları uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının detayları belli oldu! İşte yasağın kapsamı ve muaf olanlar Hafta sonları uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının detayları belli oldu! İşte yasağın kapsamı ve muaf olanlar         
01:44
İngiltere'de üretilen maske, koronavirüsü yüzde 90 öldürüyor İngiltere'de üretilen maske, koronavirüsü yüzde 90 öldürüyor         
18:59
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.11.2020 15:41:48. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: İsaköy asfalta kavuştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei